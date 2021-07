Dacian Ciolos isi anunta candidatura la functia de presedinte al USR PLUS. Ce spune despre taberele din partid

"O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna - n.r.) si o sa facem tot ce e mai bine pentru ca USR PLUS , in urmatorii ani, sa conteze, sa fie un partid cu o identitate politica bine definita si sa fie un partid care sa demonstreze ca dintr-o miscare politica anti-sistem (...) acum, odata ajunsi la guvernare, sa demonstram ca reusim sa facem acele schimbari. (...) Da, sigur, impreuna cu Dan. Si eu sper sa mai fie si alti candidati, pentru ca asta inseamna un partid viu , sanatos, sa fie cat mai multi oameni care candideaza. Ce mi se pare important este ca, indiferent care va fi rezultatul, dupa aceste alegeri, USR PLUS sa ramana un partid unic, care isi construieste calea in schimbarea politicii romanesti", a declarat Ciolos, la finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni pe tema educatiei. Intrebat daca si in USR PLUS vor exista tabere, la fel ca in PNL , Ciolos a raspuns afirmativ, argumentand ca discutiile sunt firesti intr-o competitie interna."Cum sa nu? Dar noi le avem demult. Si tineti minte, in urma cu un an - doi, cand ne criticati ca sunt scandaluri in USR PLUS si va spuneam ca sunt dezbateri firesti? Ei, le intalniti acum si la alte partide si sunt dezbateri firesti. O sa fie dezbateri tot timpul, pentru ca in momentul in care suntem complet aliniati o sa fim si mai saraci in idei, probabil. Important nu e ca sunt discutii si opinii diferite. Important e sa ajungem la faza la care putem lua decizii si mai ales putem sa le punem in aplicare", a spus Ciolos.