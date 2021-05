De ce nu va fi rivalitate intre Barna si Ciolos la congresul USRPLUS. Mutarea care ar putea pregati terenul pentru 2024

Va castiga Dan Barna congresul USRPLUS?

Pentru functia de presedinte si-au anuntat intentia de a candida atat Dan Barna , cat si Dacian Ciolos Contactat de, sociologul Alfred Bulai este de parere ca nu exista o rivalitate intre Dan Barna si Dacian Ciolos, ci mai degraba o intelegere pe termen lung. Potrivit lui Bulai, liderii formatiunii politice se pregatesc sa candideze impreuna la alegerile din 2024, in tandemul premier - presedinte."La USRPLUS este o batalie mult mai apriga decat la PNL pentru congres. Acolo exista unii care cred ca e partid democratic si isi dau cu parerea mereu, ori apoi vad ca nu e chiar asa. S-ar putea sa fie foarte aprinse discutiile si dezbaterile la congresul USRPLUS. Dan Barna a iesit foarte bine dupa negocierile cu celelalte partide, a negociat foarte bine si a obtinut ministere foarte importante. N-ar trebui sa fie mari probleme pentru el.Pe de alta parte, eu nu sunt unul dintre cei care cred ca vor fi rivali Dan Barna si Dacian Ciolos. Cred ca este un joc pe care il fac impreuna. Ei vor sa candideze impreuna in 2024, in sensul premier si presedinte", a declarat sociologul.In comparatie cu congresul PNL , acolo unde batalia se va da intre Orban si contracandidatii sai, la congresul USRPLUS este asteptata o batalie mai apriga intre "diverse alte personalitati din partid care se considera mai utile si mai performante".Potrivit sociologului, daca isi va mentine pozitia de pana acum, Dan Barna va fi castigatorul congresului USRPLUS, insa nici Dacian Ciolos nu va pierde, ci va obtine tot o pozitie de lider."Prin urmare, cred ca la congresul USRPLUS vor negocia tot asa o formula ambivalenta, sa fie amandoi un fel de sefi si vor fi denumiri diferite. In teritoriu sunt probleme reale intre USR si PLUS. E posibil sa fie o batalie de cum arata aceasta conducere bicefala pe care o preconizez.Ma astept la diverse alte personalitati din partid care se considera mai utile si mai performante. Aici s-ar putea sa fie dispute. Insa, repet, cred ca domnul Barna sta foarte bine. Cand esti la guvernare iti cam conservi conducerea. Daca nu se intampla ceva cu totul exceptional, ceea ce nu cred, ar trebui sa iasa domnul Dan Barna la congres", a conchis Alfred Bulai.Amintim ca Dacian Ciolos si Dan Barna au anuntat, oficial, ca vor sa fie sefi de partid si candidati la alegerile prezidentiale. Primul care a facut anuntul a fost Dacian Ciolos. Acesta a declarat ca "asa cum stau lucrurile acum" intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale.Ciolos a vorbit si despre o candidatura la functia de presedinte al USR PLUS si a trimis sageti catre contracandidatul sau, Dan Barna, dand de inteles ca cel din urma nu ar mai avea timp sa se ocupe de conducerea partidului dupa ce a fost numit vicepremier in guvern Ulterior si Dan Barna a precizat ca ia in calcul o candidatura la prezidentiale din pozitia de lider al USRPLUS. "Daca acest Guvern va performa (...) evident ca si eu voi fi intr-o pozitie buna, in ochii colegilor, pentru o candidatura la prezidentiale.", a spus Barna.