Ciolos, catre Orban: Plata amenzii nu e un merit politic, nu te face om de stat si nu e normal sa te lauzi ca respecti legile

Ciolos scrie, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca demnitarii au o responsabilitate uriasa, pentru ca ei ar trebui sa fie un exemplu pentru cetateni, iar "discutia excesiva a fotografiei de la Guvern este o furtuna intr-un pahar cu apa"."Un demnitar in stat trebuie sa accepte ca aceasta functie implica o uriasa responsabilitate, pentru ca prin comportamentul sau el stabileste un exemplu de conduita publica. Sa te ghidezi dupa ideea 'fa ce spune popa, nu ce face popa' ramane un mod ipocrit de a gandi relatiile sociale. Un cetatean obisnuit poate depasi viteza legala si, ca urmare, sa plateasca linistit o amenda.Un demnitar nu are aceeasi lejeritate in a incalca legea. Un demnitar e dator sa fie mult mai atent decat un cetatean obisnuit, iar faptul ca in societatea noastra acest mod de gandire nu e unul obisnuit constituie o problema majora care decredibilizeaza insusi statul si institutiile sale.Raman la parerea ca discutia excesiva a fotografiei de la Guvern este o furtuna intr-un pahar cu apa, din care taberele PSD si PNL incearca sa obtina avantaje politice caraghioase. PSD e ultimul partid care sa invoce bun-simt in conduita publica. Nu ne ajung cateva zile ca sa enumeram incalcarile regulate ale bunului-simt civic din partea acestui partid. Si nici PNL nu exceleaza in acest caz", se arata in postarea din mediul online.Totodata, Ciolos are un mesaj pentru prim-ministru: "Plata amenzii nu este un merit politic, nu te face om de stat si nici nu e normal sa te lauzi ca respecti legile, pentru ca este datoria tuturor sa faca acest lucru, fie ca vorbim despre cetatenii obisnuiti, fie ca vorbim despre demnitari"."In rest, nu mai e nimic de zis pe acest subiect. Astept cu interes lista cu proiectele Guvernului, mecanismele administrative prin care se pregateste absorbtia miliardelor de la Uniunea Europeana si un raspuns de la PSD si PNL pe tema dezbaterii pe care le-am propus-o", a conchis liderul PLUS.De altfel, Ciolos a avut si luni o reactie pe marginea acestui subiect. Tot intr-o postare pe Facebook, el a transmis ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in fumoar", iar "Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, prim-ministri PSD, fumau pe rupte in Palatul Victoria".Amintim ca o fotografie in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari a fost publicata, vineri, pe Facebook Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern.Premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare totala de 3.000 de lei , pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise.Ulterior, Marcel Ciolacu a declarat ca premierul trebuia sa demisioneze dupa aparitia acestei fotografii.A.D.