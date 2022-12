Fostul premier Dacian Ciolos a prezentat, joi seara, mai multe infografice care arata realizarile in principalele domenii ale Guvernului pe care l-a condus timp de un an.

"Rostul nostru, in acest mandat, asa cum spuneam cand am preluat guvernarea in 2015, a fost sa sadim cateva seminte, sa lansam cateva reforme care sa dea roade mai departe. Am toata increderea ca aceste seminte vor da roade", a scris fostul prim-ministru in mesajul alaturat infograficelor.

La modul general, Executivul lui Ciolos se lauda, printre altele, cu o rata a absorbtiei fondurilor europene de 81% pentru perioada 2007-2013 si cu o crestere cu peste 10% a investitiilor straine.

Totodata, cresterea economica a fost de 5%, cea mai mare din UE, iar veniturile lunare pe gospodarie au crescut cu 13%.

In ceea ce priveste performanta in economie, bilantul lui Ciolos arata, printre altele, crearea a 164.000 de noi locuri de munca.

De asemenea, realizarile in agricultura se traduc in peste 4 miliarde de euro intrate in conturile fermierilor, precum si in adoptarea unui regim de TVA special pentru acestia.

In educatie, circa 280.000 de profesori au beneficiat de o crestere salariala medie de 10%, in timp ce peste 125.000 de elevi au avut naveta decontata integral.

In infrastructura, Guvernul Ciolos a deblocat activitatea pentru 160 de kilometri de autostrada si a pregatit realizarea a alti 800 de kilometri de autostrazi si drumuri expres.

In domeniul muncii, Executivul Ciolos mentioneaza, printre altele, majorarea salariala medie de 37,3% prin proiectul noii legi a salarizarii unitare.

In sanatate, una dintre realizari este cresterea salariala medie de 15% pentru personalul din sistemul sanitar, precum si infiintarea liniei verzi anticoruptie.

In infografice, Guvernul Ciolos prezinta si masurile antisaracie, precum si eforturile pentru o administratie publica transparenta.

Dacian Ciolos, ultima declaratie in calitate de premier: Raman in tara sa ma implic public. Nu exclud politica

Raportul cu intreaga activitatea a Guvernului condus de Dacian Ciolos poate fi consultat aici.

