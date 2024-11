Ciolos si Tudorache demonteaza punct cu punct acuzatiile Anei Birchall

Fostul premier Dacian Ciolos si fostul sef al Cancelariei prim-ministrului au declarat ca ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ascunde "prin declaratii publice neadevarate (...) propriile intarzieri si inactiuni" in pregatirea presedintiei Romaniei la Consiliul UE.

"Afirmatiile doamnei ministru Birchall arata inca odata cum actualul Guvern isi scuza intarzierile in adoptarea unor masuri prin apel la o presupusa grea mostenire pe care ar fi preluat-o de la fostul Guvern (...). Doamna ministru Ana Birchall incearca, prin declaratii publice neadevarate, sa induca o perceptie falsa asupra activitatii Guvernului din 2016, ascunzand astfel propriile intarzieri si inactiuni", au declarat Dacian Ciolos si Dragos Tudorache, intr-o declaratie comuna.

Cei doi tehnocrati au afirmat ca declaratia Anei Birchall, care a spus ca fostul Guvern a intarziat pregatirea presedintiei Romaniei la Consiliul UE, iar actualul Executiv se afla in situatia de a se mobiliza pentru a recupera timpul pierdut, este "un gest neelegant".

"Aceasta declaratie este un gest neelegant, avand in vedere ca doamna Ana Birchall a participat si a fost informata, pe parcursul anului 2016, in calitatea sa de presedinte al Comisiei de Afaceri Europene din Camera Deputatilor, de calendarul si masurile luate de fostul executiv pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE", sustin Dacian Ciolos si Dragos Tudorache.

Tehnocratii au afirmat ca Guvernul Grindeanu a infiintat un Consiliu Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, "recomandare a Guvernului Ciolos dintr-un document inmanat actualei echipe de la Palatul Victoria".

Recomandarea se regaseste in documentatia elaborata de Unitatea de pregatire a presedintiei Consiliului UE (UPPCUE), parte a Cancelariei prim-ministrului Ciolos, potrivit sursei citate.

"Aceasta unitate a fost mutata de actualul Guvern odata cu desfiintarea Cancelariei Prim-Ministrului, la inceputul acestui an, transferand aceasta responsabilitate noului ministru delegat pentru Afaceri Europene din MAE.

De la mutarea UPPCUE si decizia de infiintare a unui nou organism Interministerial au trecut cateva luni, intarziere care nu poate fi imputata fostului guvern, care a aprobat, prin Memorandum, pe 30 decembrie 2016, un Plan de actiune pentru pregatirea Presedintiei Consiliului UE pe care Romania o va exercita in primul semestru 2019", spun tehnocratii.

Acestia precizeaza ca planul de actiune adoptat in decembrie 2016 cuprinde descrierea rolului si atributiilor unei presedintii a Consiliului UE, a primei etape de pregatire a presedintiei Romaniei la Consiliul UE pe care a parcurs-o fostul Guvern, a perspectivei elaborarii Programului trio-ului de presedintii din care face parte Romania si a programului presedintiei Romaniei a Consiliului UE, o evaluare a resurselor necesare si recomanda un set de masuri tehnice necesar a fi implementate in procesul de pregatire pe parcursul urmatorilor doi ani.

Guvernul tehnocrat a lansat si o serie de dezbateri publice privind presedintia Consiliului UE, la primul eveniment din 24 octombrie 2016, luand parte si Ana Birchall.

"In plus, Guvernul condus de Dacian Ciolos a lasat finalizat si a predat actualului Guvern un Masterplan complet de actiuni prioritare detaliate pentru pregatirea Presedintiei Consiliului UE", se mai arata in declaratia de presa semnata de Dacian Ciolos si Dragos Tudorache.

