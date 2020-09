Dacian Ciolos critica dur Guvernul Orban si cere demisia de onoare a Monicai Anisie: "La Educatie este haos in preziua redeschiderii scolilor"

Iata intreaga postare a lui Dacian Ciolos:

Intr-o postare pe Facebook , Dacian Ciolos lanseaza un atac dur fara precedent la adresa guvernului si arata ca "Ministerul Educatiei nu stie ce vrea, dar stie ca vrea sa se faca asa cum vrea el"."Din pacate, copiii si parintii trec zilele astea printr-un experiment al Guvernului care le testeaza rabdarea si increderea in scoala romaneasca", afirma Dacian Ciolos.Ministerul Educatiei nu stie ce vrea, dar stie ca vrea sa se faca asa cum vrea el. Dupa sase luni de pandemie, iar "ne-a prins iarna pe nepregatite", iar ne irita cetatenii cu pretentiile lor permanente si scoatem inca o data din palarie solutia magica a oricarui functionar depasit de situatie: sa trimitem lumea dupa o alta adeverinta, sa umplem tara de cozi si dosare cu sina. Distantare sociala? Da, dar doar dupa ce ai stat la coada pana ti-au amortit picioarele, spatele si gandurile, alaturi de alti oameni la fel de iritati si obositi ca tine. Sa incetam sa ne miram ca opinia generala este ca guvernul sau autoritatile sunt incompetente, pentru ca adevarul adevarat este ca de cele mai multe ori chiar asa si este.Guvernul este incompetent in chestiunea deschiderii scolilor. Pana ieri, cerea adeverinte de la toti elevii, astazi doamna Anisie zice ca nu mai e nevoie. Pana ieri, era nevoie de "pepsiglas", azi nu mai trebuie. Pana ieri, Guvernul anunta tablete si internet pentru toate scolile, azi are doar pentru cateva.Doamna ministru al Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa plece de la minister de urgenta, dar nu am nicio speranta ca se va intampla asa ceva. Mai ales ca poate invoca exact criza pe care nu reuseste sa o rezolve pentru necesitatea ramanerii in functie. Am vazut acest scenariu de zeci de ori. Politicieni incompetenti care cred ca lumea se va prabusi fara ei se agata de scaune cu disperare.La educatie este haos in preziua redeschiderii scolilor.Misiunea noastra politica devine din ce in ce mai clara. Stiu ca degeaba stam si criticam, degeaba le aratam ca gresesc si spunem care ar fi solutiile necesare. La inceputul crizei au existat mai multe intalniri intre reprezentantii PLUS si cei de la minister. Le-am trimis solutii, le-am dat o mana de ajutor, le-am explicat unde se poate gresi si de ce ar fi bine sa se actioneze din timp.Nu ne asteptam ca un ministru sa fie specialistul-minune, cel care descopera antidotul la toate suferintele societatii. NU. Un ministru este un politician responsabil care stie sa foloseasca toate mintile aflate la dispozitia sa, sa faciliteze obtinerea de informatii necesare din tara si din strainatate (ca doar pandemia nu e doar in Romania), sa construiasca un cadru functional in interiorul caruia sa se poata munci eficient, sa asculte cetatenii si sa le inteleaga anxietatile, sa aiba curajul sa greseasca si onestitatea de a repara greseala pe care a facut-o si sa aiba bunul-simt de a pleca atunci cand nu poate face toate acestea. Aventuri de cateva luni la un minister ca sa ti se spuna doamna sau domnul ministru nu conteaza pentru cetateni. Dar determina soarta unei societati.Din pacate, copiii si parintii trec zilele astea printr-un experiment al Guvernului care le testeaza rabdarea si increderea in scoala romaneasca. Oamenii ajung din nou victime si asta intr-un moment oricum greu, de nesiguranta provocata de pandemie si haos la toate nivelurile administratiei.Astazi nu avem nicio certitudine ca scolile se pot deschide in siguranta. Si acesta este un motiv serios pentru a spune ca doamna Monica Anisie a esuat la Ministerul Educatiei. Concluzia este simpla: demisia de onoare pentru domnia sa si construirea de urgenta a unei echipe care sa gaseasca o solutie cat mai clara pentru functionarea scolilor in siguranta.Iar solutia pe termen lung este sa scoatem odata politica din scoala prin concursuri pentru toti directorii de scoli din tara. Sa reorganizam inspectoratele scolare pentru a le profesionaliza si sa implicam parintii si elevii in buna administrare a scolilor.