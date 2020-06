Dacian Ciolos, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis si Catalin Predoiu: "Eram extrem de aproape de intrarea in Spatiul Schengen"

Ziare.

"Sunt mai multe urgente la nivel european care au o importanta strategica foarte mare pentru Romania si este extrem de important sa ne coordonam toti cei care putem avea influenta in deciziile urmatoare. Este vorba in primul rand despre sumele care pot fi obtinute prin viitorul buget european, care pot fi esentiale in dezvoltarea tarii in urmatorii 7 ani, dar si despre ridicarea restrictiilor la granite pentru cetatenii si firmele noastre prin intrarea in Spatiul Schengen", spune Dacian Ciolos, se arata intr-un comunicat de presa emis de PLUS.Dacian Ciolos si Klaus Iohannis au discuta in principal despre negocierile in curs cu privire la fondurile europene pe care le poate accesa Romania atat prin planul de relansare propus de Comisia Europeana, cat si din viitorul buget al Uniunii Europene. Presedintele PLUS a dorit sa afle care sunt intentiile presedintelui in viitoarele negocieri din Consiliul European pentru ca si europarlamentarii Aliantei USR PLUS sa poata ajuta in acest demers in negocierile din Parlamentul European."Suntem in momentul in care atat sumele, dar si programele prin care sunt distribuiti acesti bani se discuta in Consiliu si in Parlamentul European. Romania are nevoie de aceasta coordonare intre presedinte si europarlamentari pentru a obtine cele mai bune solutii si bani europeni exact acolo unde este mai mare nevoie de ei, in programe de infrastructura, digitalizare, energie, mici fermieri si alte domenii critice pentru noi. Fara sa avem o viziune clara a Romaniei in aceste discutii riscam sa primim fonduri care sunt risipite pe proiecte inutile", a declarat Dacian Ciolos dupa intalnirea cu presedintele Romaniei.Dacian Ciolos a avut o intrevedere si cu Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, pentru a vedea stadiul in care se afla proiectele anuntate de Guvernul PNL , esentiale pentru a debloca negocierile pentru accesul Romaniei in Spatiul Schengen."In 2016 eram extrem de aproape de intrarea in Spatiul Schengen si chiar state care se opusesera pana atunci ne-au dat semnale ca ne sustin accesul in 2017. Din pacate, PSD a venit la putere si, prin presiunile asupra Justitiei, a ratat aceasta sansa enorma ca cetatenii romani si firmele noastre sa poata beneficia de statutul complet de membru al Uniunii Europene. Azi am vrut sa discut cu domnul ministru Predoiu despre stadiul catorva proiecte esentiale: Sectia Speciala, Legile justitiei si Codurile penal si de procedura penala. Fara o claritate in acest proces , Romania nu poate iesi din MCV , iar acest lucru este esential pentru negocierile de acces in Spatiul Schengen. In plus, exista demersuri avansate ca banii din viitorul buget european sa fie accesati doar de tarile care au un stat de drept functional si o justitie independenta. Din acest motiv suntem obligati ca, imediat ce va exista o majoritate democratica solida in Parlament, sa putem trece la vot cu pachetul de modificari anticoruptie ", explica Dacian Ciolos.