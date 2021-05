Dacian Ciolos a discutat cu ministrul francez de Interne despre soferul roman ucis intr-o parcare: "Se asteapta ca agresorul sau agresorii sa fie identificati in cateva zile"

"Am avut, astazi, o discutie telefonica cu ministrul de Interne al Frantei, Gerald Darmanin, despre soferul roman de camion ucis intr-o parcare din Franta . Ministrul francez a tinut in primul rand sa transmita condoleante pentru tragedia compatriotului nostru si a precizat ca ancheta este in curs si ca, din datele pe care le are, se asteapta ca agresorul sau agresorii sa fie identificati in cateva zile", a scris, marti, pe Facebook , Dacian Ciolos.Acesta a precizat ca soferii profesionisti care tranziteaza Franta sunt ingrijorati cu privire la securitatea lor. Domnul Darmanin m-a asigurat ca jandarmeria franceza este mobilizata , mai ales in zona cea mai riscanta pe ruta migrantilor spre Marea Britanie , si ca au fost luate deja mai multe masuri pentru protectia soferilor, precum securizarea mai buna a locurilor de odihna si insotirea camioanelor de catre jandarmerie in anumite cazuri cu risc. I-am sugerat sa ia in considerare punerea la dispozitia soferilor a unui numar de urgenta dedicat, tocmai pentru a putea sa se actioneze rapid, pentru ca am avut sesizari ca politia nu a luat in seama toate apelurile acestor soferi si am stabilit ca ramanem in contact pentru a vedea daca lucrurile se amelioreaza", a mai transmis Ciolos.Acesta a anuntat ca delegatia USR PLUS din Parlamentul European va continua sa caute inclusiv solutii legislative care sa protejeze munca soferilor profesionisti nu doar in Franta, ci pe tot teritoriul UE Asteptam eventualele sugestii si posibile solutii ale soferilor sau asociatiilor de transportatori pe adresa: dacian.ciolos@europarl.europa.eu", a mai transmis Ciolos.Mihai Spataru avea 38 de ani si in noaptea de 15/16 mai 2021 a fost ucis langa camionul lui, sub ochii sotiei, care-i era colega de echipaj, de hotii pe care i-a surprins ca-i pradau marfa . Moartea lui a starnit un val de reactii din partea colegilor de breasla, dar si din partea mai multor politicieni.