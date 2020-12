Orban despre criticile lui Ciolos la adresa ministrului Cimpeanu: Inaintea oricarei iesiri este necesar dialogul, armonizarea pozitiilor

"As prefera sa nu comentez. Vom discuta acest lucru cu partenerii nostri. Inaintea oricarei iesiri este necesar dialogul, armonizarea pozitiilor, luarea unor decizii care sa ne reprezinte in egala masura", a comentat Ludovic Orban Presedintele Camerei Deputatilor s-a aratat increzator ca guvernul de coalitie va functiona."Am aratat ca intr-un timp scurt ne-am inteles, am reusit sa trecem peste diferende, am castigat increderea unii celorlalti. Impreuna cu USR PLUS, UDMR si cu parlamentarii minioritatilor am reusit sa formam majoritatea parlamentara dorita, iar ca urmare a formarii acestei majoritati, presedintele Iohannis a desemnat premierul. Astazi, parlamenul a dat votul de incredere pentru acest Guvern de coalitie (...) Acest vot ne face sa intelegem cu totii ca avem o mare raspundere pentru Romania. Nu exista alta formula de guvernare. Celelalte formatiuni n-au capacitatea sa genereze guvernare si nu pot fi partenerii nostri pentru ca sunt cu totul si cu totul tributari unor mentalitati trecute, tributari unor metehne care au facut mult rau Romaniei (...)" a comentat Orban.Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a lansat miercuri un prim atac in interiorul coalitiei de guvernare PNL - UDR PLUS - UDMR, atacandul pe noul ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu (propus de PNL)."La fel ca o mare parte a societatii civile, si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern - si, la fel, multi colegi ai mei. Il cunosc de multa vreme, dar felul in care a actionat politic si profesional in ultimii ani e departe de ceea ce cred ca ar trebui sa fie un parcurs politic decent si o referinta pentru educatia din Romania", a scris Ciolos pe Facebook