Dacian Cioloș: ”Trebuie să ne propunem câştigarea alegerilor prezidenţiale şi a celor locale şi parlamentare”

Trebuie să ne propunem câştigarea alegerilor prezidenţiale şi a celor locale şi parlamentare, a declarat vineri Dacian Cioloş, care a fost ales preşedinte al USR PLUS.

"Cred că am dovedit că putem avea maturitate şi înţelepciune să ducem la bun sfârşit un proces democratic. (..) Mi se pare foarte importantă participarea masivă la vot, asta arată că cei care sunt în USR PLUS cred în acest proiect al fuziunii şi îl validează prin participarea la aceste alegeri.

(...) Am avut şi sesizări şi plângeri, o parte au fost clarificate, altele urmează să fie clarificate, mi se pare important să limpezim lucrurile, vom învăţa şi vom trage consecinţele din experienţa acestui proces pentru că pe viitor aş dori să avem multe astfel de ocazii. (...) USR PLUS va avea un rol important de jucat în perioada următoare, trebuie să ne propunem câştigarea alegerilor prezidenţiale şi a celor locale şi parlamentare", a spus Cioloş la sediul USR PLUS.

Cioloș a spus că nu doreşte să intre în guvern, adăugând că vrea să se ocupe de partid. "Nu îmi doresc să intru în guvern, vreau să mă ocup de partid. Vom vedea la momentul respectiv cine va intra în guvern", a spus Cioloş într-o conferinţă de presă, întrebat dacă vrea să devină membru al guvernului dacă se va reface alianţa de guvernare.

Noul președinte al USR PLUS a mai declarat că formaţiunea sa poate intra într-un guvern de coaliţie cu PNL şi cu UDMR, dacă va exista un premier cu care să poată lucra şi "în niciun caz" acel premier nu poate să fie Florin Cîţu.

"Mâine vom alege Biroul Naţional, astfel de decizii sunt discutate şi luate în Biroul Naţional, aşa cum am făcut-o şi până acum. (...) Nu o să vă spun astăzi mai mult decât ştiţi, ştiţi care a fost poziţia USR PLUS până acum, nu cred că această poziţie se va schimba. Putem intra într-un guvern de coaliţie cu PNL şi cu UDMR dacă avem un premier cu care putem lucra şi în niciun caz acel premier nu poate să fie Florin Cîţu.

Vom avea săptămâna viitoare moţiunea de cenzură care va fi votată, pe care noi o vom susţine, după ce vom vedea rezultatul cred că vom putea discuta în alte condiţii şi vom şti ceea ce îşi doreşte şi PNL, pentru că deocamdată nu e clar ce îşi doreşte PNL", a spus Cioloş într-o conferinţă de presă, întrebat dacă USR PLUS ar trebui să se întoarcă guvernare.

El a adăugat că până când nu se va şti rezultatul votului la moţiunea de cenzură "nu prea are ce să discute" cu premierul Florin Cîţu în cazul în care acesta ar vrea să îl contacteze.

Europarlamentarul Dacian Cioloş a fost ales, vineri seara, în funcţia de preşedinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi, iar contracandidatul său, Dan Barna, 18.908, a anunţat purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.

