ANALIZA. Ciolos, incurcat de vaccin, Voiculescu si Barna. A inceput razboiul in USR PLUS pentru Congres

Tabara PLUS e in dezvantaj net fata de tabara USR in perspectiva congresului din toamna, unde va fi consfintita fuziunea. Dacian Ciolos i-a propus lui Dan Barna sa se retraga amandoi din competitia pentru sefia partidului. Ciolos ar fi vrut sa-l arunce in lupta pe omul sau de incredere Dragos Tudorache.In realitate, Ciolos nu e interesat neaparat de functia de presedinte al noului USR PLUS , ci ar vrea sa-si securizeze candidatura la prezidentiale. Problema e ca Dan Barna, desi a ratat turul doi in 2019 in fata Vioricai Dancila, ar vrea sa incerce din nou, motivat de faptul ca PNL nu mai are un candidat de talia lui Iohannis. Altfel spus, miza lui Barna e sa intre in turul doi, apoi sa invinga candidatul PSD cu sprijinul dreptei unite. Este exact calculul pe care si-l face si Dacian Ciolos pentru a ajunge la Cotroceni.Daca Dan Barna va fi ales presedinte al USR PLUS, va demonstra ca are majoritate in partid. Iar peste 3 ani, se va folosi de aceeasi majoritate pentru a fi desemnat candidat la prezidentiale. Practic, daca pierde competitia interna, Dacian Ciolos fie ramane varianta partidului pentru fie functia de premier , fie isi continua cariera europeana, ambele scenarii fiind refuzate momentan de actualul lider PLUS.Potrivit surselor ziare.com, Dacian Ciolos vrea sa ajunga la urmatoarea intelegere cu liderul USR: Dan Barna sa fie presedintele noului USR PLUS, dar la congresul din toamna Dacian Ciolos sa fie desemnat candidul partidului la prezidentiale. Aflat mai mult la Bruxelles, unde conduce grupul Renew din Parlamentul European, Dacian Ciolos este singurul lider al coalitiei de dreapta care nu deconteaza masurile guvernamentale. Astfel, Ciolos spera ca va avea cea mai ridicata cota de incredere in 2024 dintre toti candidatii dreptei la prezidentiale.Insa Dan Barna joaca totul pe o carte. Liderul USR vrea sa castige si sefia USR, apoi sa fie si candidatul partidului la prezidentiale. Pe ce se bazeaza? In primul rand pe sutele de functii pe care le-a oferit organizatiilor USR in ultima jumtate de an, de cand partidul e la guvernare. Chiar si putinii adepti ai lui Nicusor Dan care au mai ramas prin USR sunt de partea lui Dan Barna in competia cu Ciolos, sustin sursele citate."Nu-l suport pe Barna, dar nu pot accepta ca partidul sa fie preluat de gasca lui Ciolos, care a ajuns in Parlament pentru ca le-am dat noi locuri eligibile. Altfel, acum nu mai existau ca partid", a declarat liderul unei filiale USR nemultumit de Barna, dar mai ales de Ciolos. Liderul PLUS miza tocmai pe falia din USR: spera sa atraga de partea sa tabara nemultimita de Barna, plus voturile armatei sale de partid.In plus, Dacian Ciolos este privit de membrii USR ca antivaxer, sustin sursele citate. In campania pentru parlamentare, Ciolos a refuzat sa spuna daca se va vaccina sau nu. Apoi, la inceputul anului, cand toti liderii coalitiei de guvernare s-au vaccinat pentru a da populatiei un mesaj de incredere, Ciolos a spus ca analizeaza. Intrebat despre o lege care sa prevada vaccinarea obligatorie, liderul PLUS a raspuns ferm: "Cand introduci o substanta straina in corpul tau, nu poate sa te oblige statul sa o faci". Apoi s-a imbolnavit de COVID 19 si, recent, le-a transmis apropiatilor ca nu se vaccineaza pentru ca are imunitate naturala, desi medicii sustin ca nu e suficient.La mijlocul lunii mai, Valerie Ciolos , sotia liderului PLUS, a acuzat Guvernul Citu de discriminare din cauza ca a fost obligata sa stea in carantina la intoarcerea din Franta, tara aflata atunci pe lista rosie. Valerie Ciolos a avut COVID-19 si a sustinut ca are suficienti anticorpi incat sa nu transmita virusul. "Daca eram vaccinata, nu eram pusa in carantina", a scris sotia lui Dacian Ciolos pe Facebook Pentru a se distanta si mai mult de Ciolos, liderul USR Dan Barna a demarat o campanie de vaccinare cu sigla partidului si va pleca intr-o caravana prin tara sa indemne oamenii sa aleaga imunitatea sanitara, nu naturala.Un alt obstacol pentru Dacian Ciolos e Vlad Voiculescu . Fostul ministru al Sanatatii crede ca partidul a cedat prea usor in conflictul cu PNL privind mazilirea sa din guvern . Potrivit unor surse din PLUS, sustinatorii lui Vlad Voiculescu cred ca Dacian Ciolos e marele castigator al ramanierii guvernamentale, pentru ca a scapat de concurenta in partid. Filiala PLUS Bucuresti, cea mai puternica din tara, i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa candideze la sefia USR PLUS, sustin sursele citate. Deocamdata, fostul ministru al Sanatatii n-a dat un raspuns transant.La inceputul anului, Dacian Ciolos ar fi vrut sa-l pastreze pe liberalul Traian Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, chiar daca postul revenea PLUS. Insa Vlad Voiculescu l-a impus pe apropiatul sau Alin Stoica tocmai pentru a-si fideliza filiala.