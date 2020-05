Ciolos: As fi vrut sa vad in Parlament o dezbatere despre relansarea economiei, nu o protectie aproape de clan a unor numiri politice

Ziare.

"Cu tristete trebuie sa spun ca nu ma surprinde faptul ca tot mai multa lume isi pierde increderea in autoritatea statului si aici ma gandesc in primul rand la deciziile la nivel politic si la calitatea sau mai degraba lipsa calitatii in unele domenii a serviciului public. Si parte din ceea ce s-a decis acum intra in aceeasi categorie (...).Politicienii din Parlament, majoritatea, in loc sa se preocupe de solutii, eu as fi vrut sa vad acum o dezbatere despre solutii pentru relansarea economiei, nu de o protectie aproape de clan a unor numiri politice in fruntea unor institutii ale statului, stat care, iata, e slabit si stat in care tot mai multa lume isi pierde increderea", a declarat Ciolos la RFI Romania. In privinta gestionarii starii de urgenta si inceputul celei de alerta de catre Guvern, Ciolos spune ca e partial multumit."Partial, as spune si aici nu e vorba de cat sunt eu, personal, de multumit sau de nemultumit, dar vedem chiar si din analize si sondaje modul cum percepe lumea, cum percep oamenii pe strada acest mod de gestionare. Eu cred ca am avut noroc ca am avut un presedinte care a fost ferm si clar si care a comunicat si pentru Guvern, pentru ca din partea Guvernului mie mi se pare ca a existat in mod clar o comunicare deficitara si in multe cazuri lipsita de empatie fata de oameni si fata de problemele oamenilor, vorbesc la nivel politic.Au existat anumite balbe, a existat acea perioada de vid legislativ in modul de a gestiona lucrurile", a punctat fostul premier.