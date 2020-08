Ciolos catre membrii PLUS: Uniunea cu USR se substituie aceluiasi scop pentru care am muncit de 4 ani

"Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiasi scop pentru care am muncit de 4 ani de zile incoace. Acum, in campania pentru alegerile locale si inainte cu cateva luni de alegerile generale cred ca trebuie sa aratam ca uniti putem invinge resemnarea si evitarea, pentru ca acestea sunt lucruri care risca sa se inradacineze incet-incet nu doar in randul membrilor din partid , dar mai ales in randul votantilor, celor pe care i-am avut in 2019 la vot si pe care trebuie sa ii avem la vot in 2020", a declarat Dacian Ciolos, in cadrul Conventiei PLUS in cadrul careia se decide fuziunea cu USR.El a adaugat ca a propus fuziunea pentru ca ea corespunde ideii "impreuna"."Fuziunea n-am decis sa v-o propunem pentru ca e un proiect usor si nici pentru ca e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru ca ea corespunde ideii de impreuna cu care am pornit la acest drum. Daca n-o sa putem construi ceea ce visam impreuna cu cei pe care in mod natural ne simtim mai apropiati ca si crez, ca si obiective, ca si viziune, cum o sa putem construi cu cei care sunt mai departe de viziune a pe care o avem noi? Va fi nevoie de cat mai multi, noi trebuie sa ne adresam in primul rand Romaniei, tuturor romanilor tuturor cetatenilor romani daca vrem sa fim credibili si daca vrem sa facem schimbarea asta si va trebui sa convingem pe cat mai multi, nu doar inainte de alegeri sa ne voteze, dar si dupa aceea daca ajungem la guvernare. Cumva, fuziunea este si un proiect test, pentru ca daca nu reusim sa ne aliniem noi intre noi, ne va fi foarte greu s-o facem cu oameni care sunt mult mai departe, in momentul de fata, de noi in ceea ce priveste felul in care vedem lucrurile", a spus Ciolos.Membrii formatiunii PLUS voteaza, sambata, daca sunt de acord ca formatiunea din care fac parte sa fuzioneze cu Uniunea Salvati Romania.