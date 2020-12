Ciolacu: Solicit demiterea de urgenta a sefului Postei Romane. Ce spun Dan Barna, Dacian Ciolos si Eugen Tomac

"Solicit demiterea de urgenta a sefului Postei Romane care nu a fost in stare sa organizeze circuite astfel incat sa fie respectate deciziile luate de autoritatile electorale", a scris sambata seara, pe pagina sa de Facebook , liderul social-democratilor.El subliniaza ca "votul fiecarui roman conteaza si trebuie protejat"."14.000 din cele 35.800 de voturi prin corespondenta nu au ajuns la AEP. De vina este Posta Romana, al carui director este un alt politruc liberal", sustine Marcel Ciolacu. Partidul Miscarea Populara a solicitat, sambata, Biroului Electoral Central clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in diaspora care au disparut, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac "Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga sustinere in randul comunitatilor din diaspora si R. Moldova", a scris Tomac, sambata seara, pe pagina sa de Facebook.In solicitarea adresata BEC, presedintele PMP cere sa i se comunice: "ce institutie responsabila de implementarea votului prin corespondenta trebuie sa clarifice situatia creata, care este numarul exact de plicuri cu voturi prin corespondenta care nu au ajuns in tara, din ce state sunt voturile exercitate si care nu au ajuns la destinatie".Si prim-vicepresedintele PMP Cristian Diaconescu , candidat la Senat, a subliniat, intr-o postare pe Facebook, ca "aceasta situatie este deosebit de grava pentru ca aceste voturi ar putea face diferenta in ceea ce priveste viitoarea configuratie a Parlamentului Romaniei"."Ii indemn pe toti cetatenii romani care au votat prin corespondenta si nu au primit confirmarea exercitarii dreptului electoral sa mearga la cea mai apropiata sectie de votare pentru a-si exprima optiunile de vot. De asemenea, de urgenta, in aceasta noapte, Guvernul Romaniei ar trebui sa ia masurile necesare pentru corijarea acestei situatii care afecteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor romani precum si increderea romanilor in procesul electoral democratic din tara noastra", a scris Diaconescu.Incompetenta dauneaza grav democratiei, sustine copresedintele USR Dan Barna , referindu-se la voturile cetatenilor romani din diaspora care nu ar mai fi ajuns la Biroul Electoral Central."E inacceptabil faptul ca peste 14.000 de romani din diaspora nu au putut sa voteze prin corespondenta desi statul roman i-a asigurat ca vor putea face acest lucru. E inacceptabil si faptul ca pana la aceasta ora inca nu avem o explicatie coerenta pentru aceasta bataie de joc la adresa cetatenilor", a scris Dan Barna , sambata seara, pe pagina sa de Facebook.El ii indeamna pe romanii din tara sa mearga duminica la vot."Celor din tara vreau sa le spun doar atat: mergeti maine la vot si votati tinand seama inclusiv de acest ultim exemplu de stat incapabil sa se achite de sarcini esentiale cum ar fi respectarea dreptului oamenilor de a-si alege viitorul", conchide Barna.Balbele de la votul prin corespondenta din diaspora arata inca o data, daca mai era nevoie, de ce este necesara o majoritate noua si reformista in viitorul Parlament, afirma copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos "Politizarea unor institutii precum Posta Romana a dus la pierderea profesionalismului care acum risca sa decredibilizeze votul prin corespondenta. Iar acum, mii de cetateni nu stiu daca au votat sau nu, daca trebuie sa mai mearga la sectie sau e valabil votul transmis deja. Acest lucru nu e admisibil. Fiecare vot este important si trebuie sa fie sigur", a scris Ciolos, sambata seara, pe pagina sa de Facebook.Mesajul lui pentru romanii din diaspora este "sa iasa la vot masiv, asa cum au facut-o la alte alegeri importante si unde ei au fost decisivi"."Conteaza mobilizarea voastra, chiar daca acum va simtiti nereprezentati prin numarul mic de mandate ale parlamentarilor de diaspora, un lucru care trebuie schimbat. Reprezentarea diasporei este un subiect care va trebui tratat cu prioritate de viitorul Parlament. Insa votul vostru conteaza si pentru mandatele redistribuite din tara. Si conteaza pentru ca puteti trimite in viitorul Parlament oameni care sa schimbe legile si sa se lupte pentru ca voi sa aveti o reprezentare pe masura. Haideti la vot, oameni buni, acestea sunt cele mai importante ore din urmatorii patru ani!", conchide Dacian Ciolos.