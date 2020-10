Ciolos ii indeamna pe romanii din diaspora sa se inregistreze pentru votul prin corespondenta

Intr-o postare pe Facebook , el a subliniat ca pandemia "va face dificil" votul pentru cetatenii romani din strainatate, din cauza restrictiilor din tarile de rezidenta. In acest sens, Ciolos a precizat ca votul prin corespondenta este "simplu si sigur din punct de vedere sanitar".Liderul USR PLUS si-a insotit postarea si de un mesaj video, in care a precizat ca urmatoarele alegeri parlamentare sunt "esentiale"."Acest vot prin corespondenta poate sa rezolve multe din problemele care au aparut cu aceasta pandemie. Cred ca daca faceti acest pas simplu puteti demonstra o doza de implicare si de responsabilitate, dar si interes pentru ceea ce se intampla acasa. Stiu ca exista acest interes, stiu ca vreti sa dati o mana de ajutor ca lucrurile sa se schimbe in bine acasa. Pentru asta e nevoie de votul vostru si e important sa folosim orice mijloc care sa va aduca la vot. Si votul prin corespondenta, mai mult decat acum patru sau cinci ani, este important si este adaptat la situatia de fata", a spus Ciolos.Pe 28 septembrie, Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca peste 3.900 de cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro pentru votul la sectie la alegerile parlamentare, iar peste 14.000 pentru votul prin corespondenta.