Ciolos: Nu sunt vandut strainilor, nu am nicio legatura cu Soros. Sora mea nu e agent secret, lucreaza in MAI

Dacian Ciolos a explicat din nou cum a fost infiintat partidul PLUS, precizand ca nu ii cunoaste familia lui Adrian Iordache, avocatul care a inregistrat formatiunea, si nici nu l-a interesat sa afle detalii despre aceasta.

"Anul trecut am anuntat infiintarea unui nou partid, Miscarea Romania Impreuna. Inregistrarea tergiversa si, dupa ce am ajuns la concluzia ca exista un risc major sa nu participam la alegerile europarlamentare, am decis sa trecem la un plan B.

Am discutat cu colegii de la Platforma Romania 100 despre posibilitatea de a inregistra un alt partid de catre fondatori mai putini cunoscuti. Am pornit de la premisa ca poate ca inregistrarea MRI este tergiversata pentru ca printre fondatori exista personaje cu notorietate.

Domnul Adrian Iordache a decis sa isi asume aceasta responsabilitate impreuna cu o angajata si cu sotia dumnealui, notar public. Nu am stiut cine sunt si nici nu m-a interesat. Cei 3 fondatori au facut acest demers pentru a ajuta acest proiect politic fara intentia de a face politica.

Ei nu se vor regasi in structurile de conducere. Sambata vom avea conventia nationala unde vom alege structurile de conducere.

Domnul Adrian Iordache este un avocat serios, profesionist, competent. Noi nu am facut o analiza a familiei dansului, nu stiam cine este tatal dansului si nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii nostri", a explicat Dacian Ciolos.

Fostul premier a vorbit si despre speculatiile la adresa sa si a familiei sale, afirmand ca nu a colaborat niciodata cu Securitatea, cu serviciile secrete si ca nu are nicio legatura cu George Soros.

"Au aparut si speculatii legate de familia mea si de mine. Fac din convingere tot ceea ce fac, nu am intrat in acest proiect ca sa iau, ci ca sa dau. Nu o sa ma las descurajat de aceste marsavii. Ma asteptam la asta pentru ca am vazut modul in care se face politica in Romania.

Nu am colaborat niciodata cu Securitatea, nici cu serviciile secrete, nu sunt vandut strainilor si nu am nicio legatura cu Soros. Tatal meu a fost functionar cu competente administrative in Militie, a iesit la pensie pe caz de boala in 1987 si a decedat acum 20 de ani. Nu vad cum ar fi putut tatal meu sa imi influenteze cariera.

Sora si fratele meu si-au ales cariera fara ajutor din partea mea. Sora mea lucreaza de 15 ani in MAI, nu e agent secret, asa cum s-a speculat in presa, are responsabilitati legate de buna gestiune a documentelor clasificate.

Sotia mea, de origine franceza, locuieste in Romania de 20 de ani, nu are nicio ruda care sa fi lucrat intr-un serviciu secret strain. Socrul meu a fost maistru militar. Exact acei oameni care au in partid fosti membri ai Securitatii, acei oameni care au fost la taiat de porc si au mancat sorici cu anumiti oameni din serviciile de informatii incearca sa promoveze aceste idei si manipulari", a completat Ciolos.

Dacian Ciolos a precizat ca toate aceste acuzatii vin in contextul in care Guvernul incearca sa aduca amnistia si gratierea prin OUG cu riscul compromiterii ideii de justitie.

Totodata, el a criticat Executivul ca nu este capabil sa puna pe masa un buget.

Lamuririle lui Ciolos vin dupa ce istoricul Marius Oprea a publicat, vineri, un text in care arata ca cei trei membri fondatori ai PLUS provin dintr-o firma de avocatura, Iordache & Asociatii, infiintata in 1992 de un fost tortionar al Securitatii, maiorul Alexandru Iordache.

