Dacian Ciolos: Statul roman si institutiile sale sunt in culpa in ceea ce priveste recunoasterea adevarului din spatele violentelor din 10 august

Intr-o postare pe Facebook , Dacian Ciolos mai declara ca o societate care isi lasa ranile sa sangereze este o societate divizata si predispusa la conflicte."O societate care isi lasa ranile sa sangereze este o societate predispusa la infectii traumatizante. O societate divizata de conflicte interne este o prada usoara pentru conspiratii si manipulari de cea mai joasa speta. 10 august si dosarul aferent agresiunilor din acea zi este o astfel de rana. Si nu e primul caz cu o incarcatura de o emotionalitate dureroasa. Avem situatii similare si in ceea ce priveste dosarul Revolutiei sau cel al Mineriadei. Agresiunile asupra societatii si asupra cetatenilor pe care nu incercam sa le inchidem prin descoperirea adevarului si prin stabilirea unui verdict deasupra oricarei indoieli lasa urme adanci, peste care nu se poate trece.Procurorii si magistratii care sunt implicati in acest caz specific, la fel ca cei care inca mai au in lucru dosarele controversate din istoria recenta a Romaniei, nu trebuie supusi nici unei presiuni dinspre clasa politica. Am vazut aceasta tentatie din multe parti, in unele cazuri chiar cu buna intentie. Nu cred ca ajuta, ci doar altereaza rezultatul final. As vrea sa va cer sa ne abtinem de la a face presiuni, dar sa nu uitam ca in aceste cazuri justitia este datoare sa mearga pana la capat, pentru ca ea are un rol vindecator.E un moment foarte bun pentru o exprimare a independentei justitiei de politic, de modul clasic de a permite interferente simbolice si presiuni. Putem construi impreuna un nou gen de relatie in care politicul sa respecte munca si efortul justitiei stiind cat se poate de clar ca nu i se va permite niciodata sa faca presiuni sau sa intervina, indiferent de pretextul sub care e interesat sa o faca. In definitiv, victimele si agresorii sunt cu totii cetateni romani, iar lipsa unei concluzii oneste, a identificarii si pedepsirii vinovatilor nu va ramane fara efecte negative asupra tuturor.Si sunt convins ca permanentizarea acestor rani contribuie cat se poate de decisiv la o stare de neincredere in interiorul societatii romanesti. O stare care permite cetatenilor abuzati si dezamagiti sa isi piarda increderea in stat si in institutiile sale si sa apeleze la orice mijloace au la indemana pentru a se proteja pe sine. Ordinea si disciplina la care viseaza multa lume nu se obtin cu agresivitate si amenzi. Se construiesc pe incredere si pe respectarea adevarului. Or, pana astazi, statul roman si institutiile sale sunt in culpa in ceea ce priveste recunoasterea adevarului din spatele violentelor din 10 august", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.