De ce vrea partea PLUS din USRPLUS sa iasa de la guvernare. Mizele pe termen lung

Mize pe termen lung

Mesajul dur al lui Dacian Ciolos

Surse politice au precizat pentruca in cursul zilei de joi, 15 aprilie, a avut loc o ampla discutie in USRPLUS pe strategia pe care Alianta sa o adopte in conflictul deschis cu liberalii. Asta in contextul in care propunerea unora din PLUS de a iesi de la guvernare in aceste zile nu reuseste sa stranga adepti si in randurile celor de la USR , au precizat sursele politice.Dorinta unei parti din PLUS de a iesi de la guvernare are legatura cu 2024. Practic, PLUS si-ar dori sa faca acum acest pas tocmai pentru a pregati o opozitie dura celor de la PNL , in vederea castigarii alegerilor prezidentiale. In comparatie cu cei din USR, cei din PLUS vad in Dacian Ciolos un invingator la alegerile prezidentiale din 2024, insa din postura unui candidat al unui partid de opozitie, si nu din partea unui partid care se afla la putere.De altfel, Dan Barna nu este vazut de catre cei de la PLUS candidatul care sa aduca victoria la alegerile prezidentiale din 2024, mai ales in contextul in care acesta a fost depasit si de Viorica Dancila la alegerile prezidentiale din 2019. Amintim ca Dan Barna s-a clasat atunci pe locul al 3-lea, cu mai putin de 15 procente, fiind depasit de candidatul PSD De cealalta parte, Dacian Ciolos se bucura de o mare incredere in randul opiniei publice, iar cei de la PLUS sustin ca presedintele grupului Renew din Parlamentul European poate sa stranga si mai mult capital politic in 3 ani de opozitie.Acesta spunea intr-un interviu ca "asa cum stau lucrurile acum" intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale. Ciolos a vorbit atunci si despre o candidatura la functia de presedinte al USR PLUS si a trimis sageti catre contracandidatul sau, Dan Barna, dand de inteles ca cel din urma nu ar mai avea timp sa se ocupe de conducerea partidului dupa ce a fost numit vicepremier in guvern a declarat Ciolos.De altfel, la acea vreme intre USR si PLUS au aparut unele tensiuni pe aceasta tema. Mai exact, anuntul public al lui Ciolos privind candidatura la prezidentiale i-a luat prin surprindere pe cei din USR, lucru ce i-a facut sa reactioneze pe grupurile interne. Afirmatia lui Ciolos legata de prezidentiale nu a fost bine vazuta in USR, mai ales in contextul in care numele candidatului va fi stabilit dupa Congresul care ar urma sa aiba loc in toamna, iar modul de organizare a scrutinului inca nu a fost stabilit.De altfel, joi seara, liderul PLUS, Dacian Ciolos a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa premierului Florin Citu Dacian Ciolos a afirmat ca, dupa mai bine de 24 de ore, Florin Citu nu a oferit o explicatie coerenta cu privire la motivul revocarii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii. Liderul PLUS precizeaza ca nu a fost lamurit nici in discutia telefonica pe care a avut-o cu prim-ministrul."La niciun punct din protocol nostru nu este trecut ca daca intr-o seara se enerveaza premierul poate sa revoce pe oricine doreste el pentru ca ii permite Constitutia. Cum ar fi daca parlamentarii nostri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decat cum am stabilit in Coalitie? Nu de alta, dar ar fi tot constitutional", a adaugat acesta.