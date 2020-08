Protocolul de fuziune USR-PLUS prevede ca USR va absorbi PLUS, iar Dacian Ciolos devine co-presedinte USR pana la Congresul noii formatiuni

Vor avea candidati unici si liste unice de candidati la urmatoarele alegeri si vor elabora un program de guvernare comun pe care il vor prezenta alegatorilor la scrutinul parlamentar urmator si cu care vor intra intr-o eventuala guvernare in urmatorul ciclu electoral, conform Protocolului de fuziune dintre USR si PLUS aprobat sambata de membrii celor doua formatiuni. Protocolul prin care PLUS va fi absorbit de USR urmeaza sa fie aprobat sambata si intr-un congres comun extraordinar USR si PLUS."Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianta, unirea este un pas firesc. Este ceea ce si-au dorit membrii nostri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Impreuna suntem si mai hotarati sa luptam pentru idelurile si principiile noastre, iar vointa noastra de a schimba Romania in bine este incepand de astazi si mai puternica. Vechile partide au avut timp de 30 de ani sansa sa dovedeasca ce pot sa faca. Acum e randul generatiei noastre sa decida cum va arata aceasta tara", a scris pe Facebook liderul USR Dan Barna Presedintele PLUS, Dacian Ciolos , devine copresedinte al USR in urma fuziunii dintre cele doua formatiuni politice, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de admitere a protocolului de fuziune si pana la organizarea unui congres al partidului si pana la validarea rezultatelor alegerilor interne din partid , se arata intr-un document intern de lucru al celor doua formatiuni politice. Cei doi copresedinti vor exercita prin consens atributiile de conducere si vor conduce alternativ sedintele structurii de conducere ale partidului. Tot pana la alegerile interne, membrii Biroului National al PLUS si cei ai Comisiei de Integritate si Arbitraj din cadrul devin membri ai conducerii USR, respectiv ai comisiei similare din USR.Si la nivelul organizatiilor judetene sau locale presedintii PLUS devin copresedinti ai filialelor locale alaturi de liderii locali ai USR, pana la alegerile internePartidul infiintat dupa fuziunea USR si PLUS isi va alege structurile de conducere la nivel local in termen de 60 de zile de la ramanerea definitiva, prin decizie a instantei de judecata, a fuziunii, cu exceptia filialelor din Diaspora, unde alegerile vor avea loc dupa modificarea Statutului si reorganizarea structurilor din strainatate ale formatiunii politice.In ceea ce priveste conducerea la nivel national, alegerile pentru aceasta vor fi organizate in cel mult 120 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de admitere a protocolului de fuziune dintre USR si PLUS.In ceea ce priveste participarea la alegeri, USR si PLUS vor participa la scrutinele electorale sub forma "Aliantei USR-PLUS", vor avea candidati comuni, iar in cel mult doua luni de la aprobarea protocolului privind fuziunea, cele doua partide vor elabora un program comun de guvernare care va sta la baza participarii la alegerile parlamentare din acest an si a unei eventuale participari la o coalitie de guvernare pentru urmatorul ciclu electoral, 2020-2024."Programul de guvernare va reuni elementele de programe de guvernare si angajamente de politici publice elaborate de USR si PLUS pana in prezent li se va baza doctrinar pe orientarea de centru dreapta modern votata de membrii USR si pe doctrina liberalismului etic adoptata de PLUS" se precizeaza in documentul citat.USR va fuziona prin absorbtie cu PLUS, urmand ca denumirea, semnul permanent, semnul electoral si programul politic ale Uniunii salvati Romania sa fie pastrate, mentioneaza sursa citata. In schimb, PLUS urmeaza a fi radiat din Registrul Partidelor politice din Romania dupa admiterea protocolului de fuziune de catre instanta de judecata. In acelasi document se precizeaza si angajamentul celor doua partide ca, dupa ramanerea definitiva a fuziunii prin decizia instantei de judecata, sa demareze procedurile statutare astfel incat denumirea noii formatiuni politice sa fie modificata in USRPLUS, iar semnul permanent si cel electoral sa fie adaptate ca atare.Conform aceluiasi document intern, programele politice ale celor doua partide vor fi unificate intr-un program care va cuprinde principalele directii si politici publice prevazute in prezent in documentele dupa care functioneaza cele doua formatiuni.In ceea ce priveste patrimoniul, sumele de bani si bunurile detinute de partid vor intra in patrimoniul USR tot dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care va fi admis protocolul de fuziune dintre cele doua partide, USR urmand a prelua de asemenea toate drepturile si obligatiile patrimoniale si nepatrimoniale ale PLUS. Demersurile in acest sens vor fi facute in 30 de zile de la ramanerea definitiva a fuziunii in urma deciziei instantei de judecata."Incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a prezentului protocol de fuziune, toti membrii PLUS devin membri cu drepturi si obligatii depline ai partidului Uniunea Salvati Romania. Vor avea drept de vor membrii care au cotizatia platita la zi. In ceea ce priveste situatia membrilor exclusi din oricare dintre cele doua partide, care se regasesc, la momentul fuziunii in celalalt partid, acestia isi pierd calitatea de membru al noii formatiuni infiintate prin fuziune.