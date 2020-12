Ciolos, dupa anuntul lui Nicusor Dan ca va vota cu PNL: E treaba lui. Alegatorii vor taxa astfel de smecherii politice

"E alegerea lui, o respectam, e treaba lui, el decide ce vrea sa faca cu viitorul lui politic. Pe noi ne intereseaza ca bucurestenii sa fie bine guvernati. Si cata vreme o sa tina cont de agenda oamenilor si de programul cu care a castigat alegerile - pentru care noi l-am sustinut - o sa aiba sprijinul nostru. Si in continuare eu sper sa reuseasca ca si primar, pentru ca asta e important pentru noi acum, sa isi puna in aplicare programul cu care a castigat primaria, nu smecheriile astea politice. E treaba lui. Despre cat conteaza pentru bucuresteni anuntul acesta pe care l-a facut acum, cu cateva zile inainte de alegeri, asta o sa aflam pe 6 decembrie, cand o sa numaram voturile. Dar suntem convinsi ca bucurestenii o sa aleaga Alianta USR PLUS, asa cum au facut-o si la locale, de altfel", a precizat Ciolos.El a subliniat ca, pentru reprezentantii USR PLUS, cel mai important este ca lucrurile sa se schimbe in bine in Romania si ca acest aspect il preocupa mai mult decat declaratiile politice."Vor decide alegatorii, ei vor taxa cum vor crede de cuviinta astfel de miscari politice. Cum am spus, pe noi ne intereseaza - si cand l-am sustinut la Primarie si acum cand ne prezentam programul de guvernare - pe noi ne intereseaza sa se schimbe lucrurile in bine in Romania. Smecheriile politice si miscarile astea, cand iei oameni de la un partid si ii pui pe lista si asa mai departe, o sa decida alegatorii cum trateaza ei decizii de genul acesta. Nicusor Dan are in continuare sustinerea noastra daca va pune in aplicare programul cu care a castigat primaria, pentru care l-am sustinut si noi.La noi tensiunile pot sa apara doar daca nu se respecta ceea ce am convenit, si anume un program cu care bucurestenii l-au votat. Acesta e important acum. Si pe aceeasi logica poti sa mergi in continuare si pentru guvernare. Avem un program pe care il prezentam, oamenii o sa voteze duminica. Dupa care, important e sa il punem in aplicare, in functie de votul pe care il primim, asta e important", a mai precizat Ciolos.Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca optiunea sa la alegerile parlamentare este PNL "Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei si Bucurestiului si pentru asta trebuie sa iesim duminica in numar mare la vot. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. (...) Chiar daca sunt fondatorul USR, consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre USR si mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu un partid care m-a sprijinit in alegerile locale", a spus Nicusor Dan la sediul de campanie al PNL Bucuresti.CITESTE SI: