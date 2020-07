Dacian Ciolos: "Terminati cu prostiile, Cheloo, Viorel Catarama si parlamentarii PSD care fac scandal prin saormerii nu sunt exemple demne de urmat"

"Terminati cu prostiile, cu certurile pe subiecte unde si medicii sunt in dificultate, nu e momentul pentru glume si conspiratii. Cheloo de la Parazitii, Viorel Catarama si parlamentarii PSD care fac scandal prin saormerii nu sunt exemple demne de urmat si nu pot da lectii despre reguli sanitare. In acest moment, vedem cum orice greseala poate aduce mai multi infectati si mai multe decese. Multi dintre inconstientii pe care lumea ii asculta sau ii citeste sunt niste oameni iresponsabili care se joaca cu soarta concetatenilor lor", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.Fostul premier e de parere ca guvernul are datoria de a se mobiliza si de a "termina cu amatorismele, sa scrie legi corecte si sa gaseasca sprijin parlamentar"."Asta inseamna sa guvernezi, nu sa imparti posturi la prieteni.", sustine Ciolos.Liderul PLUS considera ca relaxarea "prea brusca" a regulilor a facut ca numarul de cazuri sa creasca exponential, lucru care ar putea sa duca la o izolare a Romaniei, in raport cu vecinii sai.