Premierul Dacian Ciolos a decis, miercuri, sa il demita din functie pe secretarul de stat Adrian Sanda, cercetat de Parchetul General in dosarul certificatelor de revolutionar obtinute ilegal, potrivit unor surse oficiale.

Sanda a fost ridicat de procurori de dimineata si dus la audieri la Parchetul instantei supreme, dupa perchezitii la Secretariatul de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist, in dosarul privind acordarea ilegala a unor titluri pentru revolutionari.

Adrian Sanda a fost numit in functie in aprilie 2014 de catre premierul de atunci, Victor Ponta. El a preluat functia de la un alt social-democrat, Victor Socaciu. Sanda a mai condus Secretariatul si in timpul Guvernului Nastase.

Procurorii au efectuat miercuri 21 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala la persoane suspectate ca au acordat pe bani certificate de revolutionar unor persoane care nu au avut rolul asumat in timpul evenimentelor din decembrie 1989.

Intr-un comunicat remis presei de Parchetul General se precizeaza ca se efectueaza cercetari intr-un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, trafic de influenta, cumparare de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Procurorii suspecteaza ca mai multe persoane au dat mita pentru pentru a obtine titlul de Luptator cu rol determinant la Revolutia din 1989, mii de certificate de revolutionar fiind puse sub semnul intrebarii.

