Ciolos, concluzii dupa Consiliul European: Ce pozitie a avut Romania

Prim-ministrul Dacian Ciolos a prezentat, vineri, principalele concluzii ale reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

De asemenea, potrivit unui comunicat remis Ziare.com, Ciolos a prezentat si pozitia Romaniei pe temele discutate - chestiunea migratiei, lupta impotriva terorismului, consolidarea Uniunii Economice si Monetare, uniunea energetica, chestiuni de relatii externe si referendumul pe care Marea Britanie il pregateste.

In ce priveste migratia, au fost discutii despre relocari si despre intarirea controlului la frontierele UE, iar in comunicat se arata ca premierul a precizat ca pentru Romania este important controlul fluxului migrator si pentru ca spatiul Schengen sa continue sa ramana o realitate, iar masurile de control la frontierele Schengen sa reprezinte o solutie temporara.

Ciolos, despre criza refugiatilor: Romania e solidara cu UE, dar pune conditii

In ceea ce priveste referendumul din Marea Britanie, toate statele membre doresc ramanerea acestei tari in Uniunea Europeana, iar Romania a insistat pentru un compromis final care sa nu contina prevederi discriminatorii pe baza apartenentei la un stat membru sau altul, a mai sustinut Dacian Ciolos, potrivit comunicatului Guvernului.

Ads

De asmenea, in intrevederile sale cu Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, prim-ministrul a prezentat intentia Romaniei de a acorda un sprijin, inclusiv financiar, Republicii Moldova in masura in care se va vedea cat mai curand la Chisinau un guvern care sa se angajeze in reformele asumate prin Acordul de Parteneriat semnat cu Uniunea Europeana.

Mesajul lui Ciolos pentru Romania, de la Consiliul European (Video)

Totodata, la intalnirea cu Frans Timmermans, premierul Dacian Colos a reiterat intentia sa de a face eforturi sustinute pentru un rol cat mai activ al Romaniei in Uniunea Europeana, se mai arata in comunicat.

Ads