Ciolos, despre situatia Televiziunii Romane: Sunt decizii politice, TVR e la Parlament

Premierul Dacian Ciolos a afirmat marti ca situatia Televiziunii Publice trebuie rezolvata printr-o decizie politica si nu de catre un guvern independent.

Intrebat cum vede situatia de la TVR, dupa ce directorul interimar al institutiei a anuntat luni ca in viitorul apropiat nu vor mai fi bani de salarii, Ciolos a replicat: "Si Guvernul are o responsabilitate din punct de vedere al bugetului dar Televiziunea e la Parlament. Cred ca e bine sa se asume niste responsabilitati. (...) Decizii de genul acesta, care sunt si decizii politice, nu cred ca e bine sa fie luate de catre un guvern independent, fara o consultare politica si fara o asumare politica".

Directorul general interimar al TVR, Irina Radu, a trimis luni conducerii Parlamentului o scrisoare in care a atentionat ca situatia televiziunii publice s-a agravat considerabil si le-a cerut parlamentarilor sa hotarasca daca Romania mai are nevoie de un serviciu public de televiziune.

"Daca pe 15 februarie exista o sansa de a plati salariile, macar partial, pe data de 29 februarie vom fi in imposibilitatea de a le asigura, situatie care se va prelungi in luna martie si, posibil, aprilie. (...) In zilele si saptamanile urmatoare, dumneavoastra impreuna cu colegii dumneavoastra, in calitate de decidenti politici, va trebui sa hotarati daca Romania mai are nevoie de un serviciu public de televiziune si, daca da, ce fel de serviciu va trebui reconstruit pornind de la zero", a sustinut Irina Radu.

