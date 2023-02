Ciolos modifica programul de guvernare: Standarde ISU in scoli, alegeri corecte, mai multi sportivi la JO

Premierul desemnat Dacian Ciolos a depus, marti, in Parlament, o varianta modificata si largita a programului de guvernare, care prevede, printre altele, asigurarea standardelor ISU in scoli, alocarea unui procent de 2% din PIB Apararii, dar si asigurarea desfasurarii corecte a alegerilor.

Ce contine programul de guvernare al lui Dacian Ciolos - document (Video)

Astfel, potrivit noului program de guvernare, obtinut de Mediafax, Guvernul Ciolos renunta la intentia de a "intari" legislatia privind incompatibilitatile, noua formula vorbind doar despre "aplicarea stricta" a legislatiei in vigoare.

Modificari sunt si in privinta Educatiei. Principala modificare se refera la "inceperea procesului de aducere a tuturor scolilor la standarde minimale de functionare si garantare a sigurantei (autorizatii ISU, autorizatii sanitare, preventie prin pregatirea pentru situatii de urgenta) ".

Guvernul vrea si "continuarea procesului de elaborare a unui nou curriculum si asigurarea conditiilor de implementare, inclusiv pregatirea adecvata a cadrelor didactice", inclusiv prin "restructurarea sistemului de formare initiala a cadrelor didactice prin programe universitare de master". Guvernul Ciolos vrea si "dezvoltarea mecanismului actual de finantare a invatamantului preuniversitar".

Corelarea educatiei cu piata muncii este un alt obiectiv nou al Guvernului, dar si internationalizarea invatamantului superior (promovarea invatamantului, procesul de recunoastere a diplomelor), acesta fiind, de altfel, si una dintre solicitarile presedintelui Klaus Iohannis cu privire la educatie. Programul de cercetare vorbeste si despre sustinerea cercetarii.

Dacian Ciolos vorbeste in noul program de guvernare si despre "asigurarea masurilor necesare asigurarii bunei desfasurarii a alegerilor pentru autoritatile publice locale si pentru Camera Deputatilor si a Senatului Romaniei", in vederea alegerilor din 2016.

Planuri pentru Transporturi

Un capitol dezvoltat din programul de guvernare este cel al Transporturilor. Dacian Ciolos doreste un plan de reforma institutionala pentru companiile din subordinea/autoritatea Ministerului Transporturilor care deruleaza proiecte de infrastructura majora in domeniul transporturilor si imbunatatirea performantei economice a acestor institutii.

Ciolos vrea si elaborarea unui Cod de Transport, care sa stabileasca politica de finantare a infrastructurii cu obligatia asigurarii unui procent din PIB pentru dezvoltarea infrastructurii de transport in conformitate cu obligatiile europene asumate precum si introducerea taxelor partajate si/sau incrucisate intre sectoarele de transport ale Romaniei. Acest Cod urmeaza sa stabileasca si politica de tarifare si taxare a serviciilor publice din domeniul transporturilor.

Noul Guvern se angajeaza si sa finalizeze obiectivele strategice ale Romaniei privind finalizarea fostului coridor IV de transport rutier precum si a coridorului IV de transport feroviar Nord si Sud situate pe reteaua de transport TEN-T Core.

Mai mult, se doreste dezvoltarea infrastructurii Aeroportului Henri Coanda, dar si a celorlalte aeroporturi din tara.

Majorarea salariilor bugetarilor

Un punct important in noul program de guvernare se refera la drepturile salariale ale bugetarilor. Aici, Dacian Ciolos face referire indirecta si la masura majorarii salariilor bugetarilor cu 10%, adoptata saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Mai exact, Guvernul se angajeaza la "aplicarea actelor normative deja adoptate de Parlament si respectarea deciziilor Curtii Constitutionale" in astfel de cazuri.

In privinta noilor proiecte din Cultura, Ciolos vrea Includerea in Strategia Nationala a Romaniei 2020 a finantarii proiectarii, constructiei si dotarii unei noi sali de concerte in Bucuresti, alocarea de fonduri pentru consolidarea cladirilor de patrimoniu cu risc seismic, dar si extinderea prerogativelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, in sensul de a avea drept de veto impotriva autorizarii unor constructii in zonele de protectie a monumentelor aflate in patrimoniul national.

In domeniul sportului, Guvernul vrea calificarea unui numar cat mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016 si maximizarea sanselor la castigarea medaliilor, dar si implementarea unei Legi a sportului.

La capitolul Mediu, Dacian Ciolos vrea masuri pentru "accelerarea tranzitiei economiei romanesti spre o economie verde" si "intarirea capacitatii institutionale de administrare si control a activitatii de exploatare a resurselor forestiere in special prin implementarea Codului Silvic si al Radarului Padurilor".

In domeniul militar, Ciolos se angajeaza la sustinerea bugetului Apararii cu minimum 2% din PIB. Mai mult, programul de guvernare prevede "aprofundarea cooperarii militare circumscrise Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, in special pe linia transferului de expertiza si tehnologii pe linia dezvoltarii de capabilitati critice".

Exista si un capitol dedicat sigurantei nationale si luptei pentru prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, transfrontaliere, a terorismului si fenomenului radicalizarii. Dacian Ciolos vrea si securizarea frontierelor, in special a celei care este frontiera externa a Uniunii Europene, in vederea combaterii migratiei ilegale, traficului de persoane, a altor riscuri cu impact asupra securitatii nationale.

Sunt aduse modificari si in privinta sectorului agricol, fiind cuprinsa in programul de guvernare si o mentiune cu privire la promovarea unui proiect de lege in vederea stabilirii unui sistem de irigatii "modern si eficient", dar si sustinerea producatorilor autohtoni, prin "cartografierea produselor autohtone in vederea identificarii produselor agro-alimentare de calitate pentru protectia la nivel european".

Planuri pentru Turism

Programul de guvernare prevede si date mai clare cu privire la absorbtia fondurilor europene si promite modificari legislative pentru simplificarea procedurilor de accesare.

Pe de alta parte, Dacian Ciolos acorda in noul program de guvernare mai multa atentie Turismului, afirmand ca Executivul sau se angajeaza sa creasca numarul de vizitatori straini in Romania.

"Sectorul turismului din Romania inregistreaza un numar din ce in ce mai mare de vizitatori straini. De asemenea, Romania dispune de un patrimoniu cultural si natural remarcabil. Turismul de nisa, cel cultural (precum cel legat de Festivalul Enescu), ecoturismul din Delta Dunarii sunt doar din cateva din liniile de dezvoltare posibile in acest sector. Cresterea calitatii serviciilor, educarea si profesionalizarea personalului din turism sunt instrumente prin care aceasta dezvoltare poate fi amplificata. Investitiile in infrastructura vor sprijini si valorifica aceste eforturi", se arata in document.

Este introdus si un capitol cu privire la sustinerea diasporei.

In privinta domeniului IT, Dacian Ciolos vrea intarirea guvernantei corporative la Posta Romana si Telekom la nivelul celor mai bune practici internationale si continuarea proceselor de privatizare dupa identificarea celor mai bune optiuni.

Este introdus si un capitol privind societatea civila, stablinindu-se ca Guvernul isi propune "recastigarea increderii in consultarea publica si dialogul civil ca instrument institutionalizat de consultare a grupurilor active din societate asupra prioritatilor de politici publice cu precadere (dar nu limitative) din domeniile: economic, social, politici financiare si fiscale, sanatate publica, educatie, cercetare, cultura si de preluare de sugestii privind noi teme de politici publice in domeniile mentionate sau in altele de interes pentru partenerii din societate civila".

Mai mult, va fi publica "raportul ministrului" cu informatii din propria activitate.

