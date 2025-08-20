Prim-ministrul desemnat, domnul Dacian Ciolos, va prezenta propunerile pentru membrii Guvernului, duminica, la ora 14:00, la Camera Deputatilor, intr-o conferinta de presa.

Zeci de nume au fost vehiculate pentru a-i inlocui pe membrii guvernului demisionar si bursa zvonurilor se imbogateste zilnic cu alti potentiali ministri.

Discutiile sunt inca in toi, negocierile continua si lista exacta poate suferi modificari pana in ultimul moment. Ziare.com a aflat, insa, care sunt numele care aproape sigur vor conduce portofolii in Cabinetul Ciolos.

Primul dintre ele este cel al lui Achim Irimescu, pentru Ministerul Agriculturii. O a doua confirmare a venit pentru Ministerul Mediului. Sursele citate anterior ne-au declarat ca acest portofoliu ii va parveni lui Dragos Bucurenci.

Cel mai probabil un loc in noul Executiv va ocupa si Aura Raducu. Sursele noastre ne-au spus ca ea este agreata pentru a prelua conducerea Ministerului Fondurilor Europene.

Se pare ca zvonurile conform carora Dudu Ionescu va conduce Ministerul de Interne (pastorit pana la inceputul saptamanii de Gabriel Oprea), sunt adevarate.

Cat despre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, acesta va fi preluat de social-democratul Vasile Dancu.

Totodata, sursele citate ne-au declarata ca niciunul dintre actualii ministri nu vor ramane in noul Guvern, iar portofoliile pe care se poarta negocierile cele mai aprinse sunt Finantele si Justitia. La Justitie se vehiculeaza numele Laurei Stefan, dar si al Cristinei Guseth.

Echipa ministrilor din Cabinetul Ciolos va fi prezentata luni in Parlament, in vederea audierilor in comisiile de specialitate, iar marti va fi votul de investitura in plen.

