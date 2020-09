Ciolos ii recomanda lui Predoiu sa trimita de urgenta la Parchetul European numarul de procurori solicitat de Kovesi

Precizarile au fost facute dupa ce, conform lui Dacian Ciolos, in raportul pe 2019 al OLAF Romania se afla pe primul loc la investigatii si recomandari primite."Conform OLAF, suntem, ca tara, pe primul loc in 2019 la investigatii si recomandari primite. La fel de ingrijorator e si faptul ca, din 2015 pana la finalul lui 2019, suntem pe locul doi in Europa, dupa Spania, la posibile fraude si nereguli legate de fondurile structurale si tot pe locul doi, dupa Ungaria, in ceea ce priveste investigatiile din care au rezultat recomandari.Practic, noi si Ungaria impartim la egalitate 35% din cazurile grave de nereguli cu fonduri europene din Uniunea Europeana . Poate asa intelegeti si de ce liderii PSD au vazut mereu un model in Viktor Orban . (...) In aceste conditii, ii recomand cat se poate de serios ministrului Justitiei sa trimita de urgenta la EPPO numarul de procurori solicitat de procurorul european Laura Codruta Kovesi. Orice amanare ridica serioase semne de intrebare", a scris Ciolos, joi, pe Facebook El arata ca Romania figureaza in raport cu multe exemple de fraude in zona protectiei mediului."Extrem de neplacut este si faptul ca suntem prezenti in raportul OLAF cu multe exemple de fraude in zona protectiei mediului in ultimii cinci ani. Din exemplele prezentate in raport, Romania acopera fraude in protectia padurilor, acvaculturilor si managementul deseurilor. Subiectele prezentate se suprapun perfect peste o serie de ingrijorari legitime ale societatii romanesti", a precizat presedintele PLUS Dacian Ciolos sustine ca, in tara noastra, politicul a ignorat cerintele cetatenilor si ca s-ar fi putut realiza "atat de multe lucruri bune" pentru Romania."Avem o noua dovada ca, atunci cand simtim ca aerul este irespirabil in Romania, acest lucru nu se datoreaza faptului ca noi am fi diferiti de ceilalti europeni. Diferenta e ca noi le-am permis hotilor sa ne fure mai mult si fara teama", scrie Ciolos.