Dacian Ciolos cere o dezbatere de urgenta a cazului Navalnii in Parlamentul European

"Arestarea lui Alexei Navalnii este un gest las al regimului condus de Vladimir Putin care nu poate ramane fara urmari. Am cerut o dezbatere de urgenta a acestui caz revoltator in Parlamentul European, pentru ca este nevoie de mai mult decat de solidaritate in acest moment. Navalnii si-a expus acum cateva saptamani, dupa o investigatie proprie, criminalii care l-au otravit si care umbla liberi in Rusia in timp ce el este arestat. Acest lucru este inacceptabil", a scris Ciolos pe Facebook Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a transmis duminica, pe Twitter , ca retinerea liderului opozitiei ruse este un lucru "inacceptabil"."Retinerea liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii la intoarcerea sa in Rusia, dupa ce si-a revenit in urma otravirii cu Noviciok, este un lucru inacceptabil. Reprimarea opozitiei, doar pentru ca este opozitie , e un lucru profund nedemocratic", a scris diplomatul roman.Duminica seara, Navalnii a fost retinut la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat la sosirea in Rusia, el a revenit de la Berlin, unde fusese internat in spital din august anul trecut dupa otravirea cu agent neurotoxic Noviciok. Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat arestarea.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters.