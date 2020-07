Dacian Ciolos ii solicita Angelei Merkel conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept

Solicitarea presedintelui Renew Europe a venit in contextul dezbaterii prioritatilor presedintiei germane a Consiliului UE cu Angela Merkel."De curand ati spus ca este nevoie sa avem mai intai bani, ca mai apoi sa discutam despre statul de drept. Permiteti-mi sa nu fiu de acord cu acest lucru. Nu construim Europa dintr-o perspectiva pur contabila. Construim Europa, asa cum ati afirmat la un moment dat, in jurul unui proiect, unei viziuni si unor valori solide. Astazi, prea multi lideri europeni continua sa atace acest proiect si tot ceea ce reprezinta el. Exemplul perfect este Viktor Orban , care este si membru al familiei dumneavoastra politice, si nu este singurul. Este vremea, doamna cancelar, sa ii infruntam pe cei care doresc sa schimbe cursul istoriei noastre.Este timpul sa conditionam fondurile europene de respectarea statului de drept. Oportunitatea politica este, in mod clar, acolo. Utilizati acest pachet fara precedent de 1.800 de miliarde de euro ca parghie. Fiti de partea europenilor, a tuturor europenilor, pentru a putea trai intr-o lume libera, dreapta si prospera. Detineti aceasta putere, doamna cancelar", a declarat Dacian Ciolos.Presedintele Renew Europe a mai sustinut ca urgenta trebuie sa fie acum adoptarea planului de redresare si a noului Cadru Financiar Multianual."Ultimele prognoze economice ale Comisiei Europene ne arata, o data in plus, ca nu avem alta optiune. Viitorul europenilor este in joc. Sa cedam acum in fata diviziunilor ar fi o greseala istorica. Asadar, nu am nicio indoiala ca veti fi alaturi de presedintele Consiliului pentru a ajunge la o intelegere, saptamana viitoare", a mai precizat Ciolos.