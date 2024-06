Dacian Cioloș se retrage din viața politică: „N-am făcut din politică o profesie. Intenționez să găsesc alte mijloace de exprimare”

Europarlamentarul Dacian Cioloș spune într-un interviu pentru aktual24.ro că se va retrage din politica activă și că urmează să se orienteze spre proiecte din zona societății civile și consultanță.

El mai spune că vrea să-și folosească experiența pentru a pune în valoare educația, sănătatea, politicile sociale, dezvoltarea locală și urbană din societatea românească.

„Am mai multe idei pe care nu vreau sa le dezvolt acum, pentru ca o să vad în ce măsura ele sunt aplicabile. Dar sunt legate de ceea ce se întâmplă în România. Eu am observat în ultimii ani că foarte multe lucruri bune care se întâmplă societatea românească, din păcate, nu vin dinspre leadership-ul politic, ci vin dinspre societatea civilă și mediul antreprenorial. Care conlucrează inclusiv pentru a reforma anumite servicii publice care, prin definiție, sunt în responsabilitatea statului”, a spus Cioloș pentru aktual24.ro.

Cioloș își dorește să scape de eticheta de politician.

„Vreau să-mi dedic mai mult timp și mai multă energie fără să mai am atât de puternic lipită eticheta asta de politician. Oamenii se feresc de tine ca de râie când ești politician. Pentru că, în background, tot timpul, au impresia ca ai un interes politic și că orice faci, în orice direcție te duci, cu oricine discuți, o faci din interes politic. Ei bine, nemaifiind activ într-un partid sau în politica de partid, sper sa fiu mai util și mai eficient în a sprijini astfel de mișcări și astfel de proiecte care am observat, mai ales în ultimii 2 ani, că dau rezultate la nivel local, în foarte multe locuri, dar încă nu au suficient impact la scară mai largă, la nivel național.

Obiectivul meu ar fi să-mi folosesc experiența pe care o am de a fi lucrat și în afara unui partid politic, în responsabilități publice, dar și asumându-mi anumite opinii politice. Să folosesc experiența asta ca să contribui la a pune mai bine în valoare ceea ce se întâmplă bun în societatea românească pe partea de educație, de sănătate, de politici sociale, de dezvoltare locală, dezvoltare rurală și așa mai departe. Și, sigur, cu un focus în mod specific pe tot ce ține de natură, alimentație, sănătate, ferme mici, dezvoltare locală, acolo unde am un background și poate o experiența mai aplicată. Dar, dincolo de asta, am constatat în anii ăștia, de când am avut responsabilități politice, că toate chestiunile astea se întrepătrund și sunt legate între ele.

Deci, când vorbești, de exemplu, de alimentație, natură, asta are legătură și cu sănătatea, are legătură și cu raporturile noastre sociale într-o societate, într-o comunitate, cu asumarea responsabilității la un anumit nivel. Și eu cred că de asta-i nevoie foarte mult în România. Trebuie să câștigăm mai multă încredere în noi, că putem face lucruri prin noi înșine și să așteptăm mai puțin să vina străinii să ne spună că avem lucruri de valoare, că să începem să credem în lucrurile acelea de valoare. Sau să așteptăm de la alții, de la stat, de la politicieni să facă niște lucruri care pot fi făcute mai bine atunci când există o implicare colectivă. Și, deci, vreau să-mi caut un loc, să fiu util și mai eficient decât am fost înainte pe partea asta.

Apoi, la nivel european, eu continui să am niște convingeri și voi continua să caut locuri și proiecte în care să pot să acționez așa cum am făcut-o și cât am fost comisar și cât am făcut-o ca prim-ministru al României, ca fost lider de grup în Parlamentul European, pe partea asta de Europa care se reformează, care evoluează că răspunde mai bine așteptărilor oamenilor, și nu Europa aia care e slăbită, acolo unde lucrurile nu merg mai bine și atunci îi dai în cap și mai tare, ca să te întorci în trecut.

De exemplu, eu cred mult în nevoia de extindere a Uniunii Europene acum spre Est și spre Balcani și vreau să îmi folosesc experiența profesională, politică din ultimii 20 de ani, de când sunt implicat în proiectul european, să sprijin cât va fi posibil Republica Moldova și Ucraina în procesul de negociere. Și cred că pot să joc un rol și acolo, chiar dacă n-am un mandat politic ales în Parlamentul European”, a mai spus Dacian Cioloș.

Europarlamentarul va rămâne membru al REPER, însă fără vreo implicare activă.

„Eu rămân deocamdată în REPER, câtă vreme și partidul și colegii acceptă ideea asta. Dar, așa cum am anunțat deja după alegerile europarlamentare, nu mai intenționez să joc un rol activ, să candidez, și intenționez să găsesc alte mijloace de exprimare. În ce fel o să fac în mediul acesta al societății civile, în mediul antreprenorial, urmează să văd! Și nici nu vreau să dau detalii până când nu voi avea mai multă claritate. Am niște idei, într-adevăr, despre ce și cum aș putea să fac. Oricum, o să iau, cel puțin o perioadă, vreo două-trei luni, o pauză de reflecție. Și să văd cu familia, cu prietenii, mediul ăsta pe care l-am neglijat foarte mult în ultima perioadă. Am un cerc de prieteni, de colaboratori, foști colaboratori cu care am mai și lucrat pe domeniile astea în ultima perioadă, chiar dacă a fost mai puțin vizibil”, a adăugat Cioloș.

El mai spune că nu vrea să iasă la pensie din politică.

„Eu nu mi-am câștigat traiul din politică, n-am făcut din politică o profesie. Nu vreau să ies la pensie din politică, eu vreau să folosesc politica atâta vreme cât e un mod de exprimare care mie mi se pare util. Așa cum am spus, voi găsi alte moduri în care să fiu util societății”, a conchis europarlamentarul.

