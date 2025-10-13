Dacian Cioloș crede că statul este „capturat de rețele de interese” și că nu mai are capacitatea internă de a se reforma. România riscă să ajungă din nou „la o revoluție”

Dacian Cioloș afirmă că statul român este „capturat de rețele de interese” și că nu mai are capacitatea internă de a se reforma. Fostul premier consideră că adevărata schimbare poate veni doar prin presiune publică și mobilizare internă, nu prin influențe externe, și avertizează că, dacă guvernanții nu reușesc să facă reforme „prin evoluție”, România riscă să ajungă din nou „la o revoluție”.

Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, într-un interviu pentru News.ro, că lipsa reformelor din România se datorează unui „stat capturat de tot felul de interese” și că sistemul actual nu mai are forța de a se schimba din interior.

„Pentru că avem un stat capturat de tot felul de interese, de rețele de interese care se regăsesc în mai multe partide care au trecut pe la guvernare. Poate mai mult în unele şi mai puţin în altele, dar se regăsesc şi, de fapt, reformele astea ar tăia sau ar reduce mult canalele de absorbţie a fondurilor publice”, a spus Cioloș.

El a subliniat că principala problemă a României o reprezintă lipsa unei reforme reale a statului și a administrației publice. „Eu cred că reforma centrală de care noi avem nevoie este reforma statului şi a administraţiei publice! Pentru că de acolo pornesc foarte multe rele”, a afirmat fostul premier, explicând că banii publici continuă să fie direcționați prin „decizii, legi sau cutume” care mențin un sistem ineficient.

Cioloș consideră că mediul privat a evoluat în ciuda statului, nu datorită lui. „Trăim paradoxul că, spre deosebire de acum 10-15 ani, avem un sector privat care cât de cât s-a descurcat şi care ţine economia – sau a ţinut-o până acum – pe linia de plutire. Dar unde apar frustrări enorme, pentru că ei fac eforturi în ciuda statului, în ciuda lipsei susţinerii statului”, a spus el.

Întrebat dacă statul român mai poate fi reformat, Cioloș a fost tranșant: „Cred că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma! Deci, o reformă profundă cred că poate să vină doar cu presiune din exterior”. Totuși, fostul premier a adăugat că „o evoluţie a lucrurilor în România, în momentul de faţă, poate să vină doar printr-o mobilizare internă”, și nu prin „interferenţe externe”.

El a avertizat că, în lipsa unei voințe reale de schimbare, România riscă să ajungă la o ruptură socială: „Pentru că vedem acum agonia coaliţiei actuale pe lucruri care sunt mărunte. Încă nu vorbim de modernizare şi de creşterea performanţei, noi vorbim deocamdată de astuparea găurilor! (...) Dacă nici pe astea nu ne putem pune de acord, atunci mă tem că evoluţia nu va fi suficientă. Ştiţi că încerci să schimbi lucrurile prin evoluţie. Când nu reuşeşti, vine din spate revoluţia!”

