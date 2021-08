Avertismentul lui Cioloș pentru Guvern: „Va trebui o evaluare a activității, inclusiv a premierului, după alegerile interne din PNL şi USR PLUS”

„Noi am stabilit împreună că orice remaniere trebuie să aibă în spate o evaluare a activităţii, care să fie discutată în coaliţie. Nu a fost cazul pentru niciun ministru până acum şi, în mod cert, nu vom discuta de nicio remaniere înaintea unei astfel de evaluări, care, de altfel, după ce trec aceste alegeri interne, de-o parte şi de alta, va trebui făcută pentru tot Guvernul, inclusiv pentru premier . Avem un program de guvernare şi de acolo trebuie să pornim”, a explicat Cioloş, întrebat dacă ar putea fi remaniat ministrul Justiţiei Stelian Ion Cioloş a adăugat, referitor la ministrul Justiţiei, că acesta are nişte dosare foarte dificile, însă ele sunt ale coaliţiei, nu doar ale MJ.„Iar, pe desfiinţarea Secţiei speciale, ministrul Stelian Ion e cel care a venit cu mai multe soluţii pe care le-a propus, tocmai pentru a căuta o soluţie politică în coaliţie. Şi în niciun caz din cauza lui Stelian Ion şi nici a USR PLUS nu avem anumite obiective de guvernare îndeplinite. Deci, acesta, cu siguranţă, nu va putea fi folosit ca element de evaluare a ministrului Stelian Ion, pentru că aici e vorba de o responsabilitate politică a tuturor partidelor din coaliţie. În spaţiul public se discută multe lucruri, noi avem o responsabilitate de a guverna, nu de a ne juca cu mandate, cu portofolii, cu împărţiri, cu încrucişări şi aşa mai departe. Vom face o evaluare a felului în care funcţionează Guvernul în ansamblul său şi în coaliţie vom discuta toate măsurile necesare ca să ne asigurăm că ceea ce am promis, prin programul de guvernare, ducem la îndeplinire”, a conchis liderul USR PLUS.