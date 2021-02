Care sunt prioritatile parlamentare USR-PLUS. Dacian Ciolos: "Eliminarea pensiilor speciale, repararea legilor justitiei si infiintarea unei comisii de Cod electoral"

Aceasta Comisie trebuie sa unifice legislatia intr-un singur act care sa prevada alegerea primarilor in doua tururi, scaderea numarului de parlamentari , evaluarea marimii si distributiei subventiei pentru partide si simplificarea votului prin corespondenta."Merg astazi in Parlament la deschiderea sesiunii din acest an pentru a stabili cu colegii din USR-PLUS prioritatile de reforma asteptate de cei care ne-au votat.- Un calendar clar cu urgentarea eliminarii pensiilor speciale pentru demnitari si pentru categoriile la care nu se justifica aceasta exceptie de la contributivitate; Repararea legilor justitiei macelarite de PSD - Infiintarea unei comisii de cod electoral pentru a unifica legislatia intr-un singur act care sa prevada alegerea primarilor in doua tururi , scaderea numarului de parlamentari, evaluarea marimii si distributiei subventiei pentru partide, vot prin corespondenta simplificat;- Gasirea rapida in parteneriat cu Ministerul Sanatatii a solutiilor legislative pentru o reforma reala si finantare suficienta", a scris Dacian Ciolos luni pe Facebook