Cum ar putea arăta Guvernul după Congresele din PNL și USRPLUS. Analist politic: Declarația lui Cioloș poate fi un avertisment

De altfel, Lefter este de părere că în ciuda conflictelor și a trădărilor din cele două partide „suntem într-o perioadă de normalitate a competiției”.„În primul rând, cu toată tensiunea pre-electorală din cele două partide principale ale coaliției de guvernare și cu tot peisajul conflictelor, competiției, comparațiilor războinice, trădărilor, reorganizări de grupe, trebuie să ținem neapărat cont de faptul că așa arată perioadele premergătoare unor voturi în partide sau în alte tipuri de organizații. E poate mai mult pitoresc și mai multă stridență decât în alte situații acum, dar suntem, totuși, într-o perioadă de normalitate a competiției, a trecerii unora de partea altora.Dacă e vorba de partide politice și de viața publică, sigur că aceste competiții interne se împletesc inevitabil cu temele politice generale, ale guvern ării. Să nu uităm că cele două partide formează un Guvern, de aceea vedem că și aceste subiecte, care nu ar trebui să aibă legătură cu ecuații interne din partide, sunt aduse în discuție pe aceleași tonuri mai stridente, cu aluzii care au mai degrabă relevanță în contextual pre-electoral intern decât la nivelul guvernării în general. Domnul Cioloș a vorbit recent și despre o evaluare a întregii guvernări ceea ce poate suna a avertisment lansat către colegii de coaliție”, a declarat Bogdan Lefter pentru„În al doilea rând, privind doar la problemele guvernării, sigur că suntem la jumătatea anului, în perioada în care în mod obișnuit se fac evaluări, realocare de fonduri la buget. Deseori am văzut că tot în această perioadă au loc și remanieri și am văzut că vin declarații din partea premierului și din partea reprezentanților USRPLUS care pot fi citite în această cheie.Însă, după ce Congresele PNL și USRPLUS vor tranșa compoziția de la vârful celor două partide, e foarte probabil ca atitudinile belicoase să fie înlocuite de toleranță, împăcări, consens, chiar îngăduință față de foștii adversari”, a mai precizat acesta.Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş , a declarat, marţi seară, că, în toamnă, după congresele celor două partide din cadrul Coaliţiei de guvernare, PNL şi USR PLUS , va fi făcută o evaluare a miniştrilor şi că ar fi necesară şi o evaluare a întregului Guvern, mai ales că unele reforme nu au avansat foarte tare.„E devreme să facem genul ăsta de evaluare, pe ministere, noi avem discuţii, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni cel puţin am discuţii cu miniştrii apropo de cum evoluează lucrurile. Cu siguranţă în toamnă o să ne facem evaluarea, o să ne facem şi noi propria noastră evaluare şi a miniştrilor noştri şi a modului în care evoluează echipa pe care noi am trimis-o în Guvern”, a declarat Dacian Cioloş.„Va fi după Congres pentru că acum, evident, e şi perioada de vară. În septembrie vom începe cu campaniile interne şi apoi Congresul şi la noi şi la PNL.Evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare şi aici va trebui o evaluare în Coaliţie, a Guvernului ca atare, nu doar a unor miniștri. Trebuie să vedem cum au funcţionat lucrurile. Evident, aşta se vede cu ochiul liber, o spun şi eu, din păcate, reformele nu au avansat aşa cum noi ne-am fi dorit. Sunt mai multe pe care nu am avansat suficient. Eu mă gândesc, în primul rând, şi am tot vorbit despre asta, o reformă a administraţiei publice, o creştere a performanţei în administraţia publică prin depolitizare.Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor şi mă gândesc la posturile de conducere. Apoi claritate în cariera, în evoluţia profesională în administraţia pubică pentru cei care lucrează acolo fără proptele politice sau sinecuri politice. Fără o reformă a administraţiei publice, o creştere a performanţei administraţiei publice, depolitizare, profesionalizare, digitalizarea va veni şi ea, e prinsă în PNRR , fără lucrurile acestea nu avem cum să facem reforme eficiente în sănătate, în educaţie sau în alte domenii care ţin de performanţa statului”, a declarat Dacian Cioloş.Congresul PNL are loc în 25 septembrie, iar al USR PLUS în 2 octombrie.