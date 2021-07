Dacian Ciolos, moment penibil in Parlamentul European. Contrazis chiar de catre Vera Jourova in privinta Ungariei

Vicepresedintele Comisiei Europene l-a contrazis pe Dacian Ciolos si a subliniat ca planul de redresare al Ungariei nu a fost suspendat."M-am consultat cu cabinetul doamnei presedinte si cu colegii care sunt responsabili de fondurile de redresare si rezilienta si cu evaluarea planurilor. Si nu exista o astfel de stire, nu am oprit nimic, procesul continua. Sigur ca ne uitam la mecanismele de control din statele membre", a afirmat Jourova.Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a anuntat miercuri, 7 iulie, ca oficialii de la Bruxelles au suspendat aprobarea planului de redresare al Ungariei, trimis de Guvernul lui Viktor Orban In urma cu o saptamana Dacian Ciolos trimitea o scrisoare Comisiei Europene in care cerea acest lucru."Comisia suspenda planul de redresare al lui Orban. Bun. Renew Europe a cerut acest lucru saptamana trecuta. De ce? Pentru ca azi nu avem vreo garantie ca banii vor merge la ungarii cinstiti si nu la prietenii lui Orban", a transmis Dacian Ciolos intr-un mesaj pe Twitter , la care a atasat trei cereri pentru guvernul ungar.Europarlamentarul a reluat apoi informatia in interventia pe care a avut-o in sedinta Parlamentului European si chiar a publicat pe pagina de Facebook o inregistrare cu discursul sau din plen.