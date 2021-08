Dacian Cioloș anunță că nu este mulțumit de ritmul reformelor: „În toamnă o să ne facem şi noi propria evaluare şi a miniştrilor şi a modului în care evoluează echipa”

”E devreme să facem genul ăsta de evaluare, pe ministere, noi avem discuţii, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni cel puţin am discuţii cu miniştrii apropo de cum evoluează lucrurile. Cu siguranţă în toamnă o să ne facem evaluarea, o să ne facem şi noi propria noastră evaluare şi a miniştrilor noştri şi a modului în care evoluează echipa pe care noi am trimis-o în Guvern”, a declarat Dacian Cioloş, la Digi24, marţi seara.Dacian Cioloş a precizat că după Congres va fi făcută această evaluare.”Va fi după Congres pentru că acum, evident, e şi perioada de vară. În septembrie vom începe cu campaniile interne şi apoi Congresul şi la noi şi la PNL”, a declarat Dacian Cioloş.Co-preşedintele USR PLUS a mai declarat că va trebui făcută o evaluare a întregului guvern , deoarece unele reforme nu au avansat.”Evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare şi aici va trebui o evaluare în Coaliţie, a Guvernului ca atare, nu doar a unor miniştrii. Trebuie să vedem cum au funcţionat lucrurile. Evident, aşta se vede cu ochiul liber, o spun şi eu, din păcate, reformele nu au avansat aşa cum noi ne-am fi dorit. Sunt mai multe pe care nu am avansat suficient. Eu mă gândesc, în primul râns, şi am tot vorbit despre asta, o reformăa administraţiei publice, o creştere a performanţei în administraţia publică prin depolitizare.Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilorşi mă gândesc la posturile de conducere. Apoi claritate în cariera, în evoluţia profesională în administraţia pubică pentru cei care lucrează acolofără proptele politice sau sinecuri politice. Fără o reformă a administraţiei publice, o creştere a performanţei administraţiei publice, depolitizare, profesionalizare, digitalizarea va veni şi ea, e prinsă în PNRR , fără lucrurile acestea nu avem cum să facem reforme eficiente în sănătate, în educaţie sau în alte domenii care ţin de performanţa statului”, a declarat Dacian Cioloş Cioloş a mai dat ca exemplu şi reforma pensiilor speciale care, la fel, spune el, bate pasul pe loc.”Apoi cu pensiile speciale batem pasul pe loc. Nu simt apetit pe colegii din Coaliţie, de la PNL şi UDMR , să avanseze pe dosarele astea. Până acum noi am tot insistat, din partea USR PLUS, e un grup de lucru care s-a constituit cu colegi din Parlament şi cu Ministerul Muncii. Am discutat cu colegi de-ai noştri care fac parte din acel Grup, dar nu au avansat discuţiile, nu prea au fost disponibili ceilalţi colegi să se întâlneadcă şi să poarte discuţiile. Noi, USR PLUS ne vom face temele şi vom veni cu propria analiză să vedem cum vom rezolva, dincolo de pensiile speciale ale primarilor, pentru care e nevoie pur şi simplu de un vot în Parlament”, a declarat Cioloş.De asemenea, discuţiile fără sfârşit despre desfiinţarea Secţiei Speciale , este un alt exemplu dat de Cioloş.”La Secţia Specială ştiţi deja subiectul, ministrul Stelian Iona a făcut deja câteva propuneri, o să le mai discutăm pentru că până în toamnă şi acolo trebuie să găsim o formulă”, a declarat Dacian Cioloş.Congresul PNL are loc în 25 septembrie, iar al USR PLUS în 2 octombrie.