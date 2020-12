Ciolos: "Functiile de demnitate publica nu pot fi cadouri. Pentru functiile de conducere care nu presupun asumari politice vom organiza concursuri transparente"

"Proiectul nostru comun, USR si PLUS, a fost intotdeauna despre innoirea politicii, despre profesionalism si competenta in functia publica. E firesc, pe de alta parte, sa avem asteptari pentru munca pe care o depunem. V-ati asumat responsabilitati in campanii, ati lasat acasa familii sau v-ati neglijat serviciul, toate pentru binele proiectului USR PLUS. Ideea de recompensa nu poate insemna un rabat de la principiul innoirii si profesionalismului. Functiile de demnitate publica nu pot fi si nu trebuie privite drept cadouri pe care cineva sa le imparta. Trebuie sa dam exemplu celorlalte partide si, totodata, electoratului nostru ca avem forta acestei schimbari de mentalitate, ca noi traim ceea ce spunem", a scris Ciolos, duminica, intr-un mesaj postat pe Facebook adresat membrilor USR PLUS.El a precizat ca in protocolul coalitiei de guvernare va fi inclus principiul depolitizarii administratiei."Asta inseamna ca, in afara prefectilor/subprefectilor pentru care avem cadru legal reglementat, pentru functiile de conducere din deconcentrate care nu presupun asumari politice vom organiza concursuri transparente si corecte. Vom reda astfel demnitatea functiei publice locale, atat de afectate in acesti 30 de ani de spectrul servilismului de partid ", a adaugat Dacian Ciolos.Acesta a sustinut ca, in cazul functiilor cu asumare politica din administratia centrala si locala, va fi organizat un proces de selectie "pe baza de competente profesionale, reprezentare si viziune politica"."Avem deja baze de date cu membrii USR si PLUS care s-au implicat in pregatirea programului de guvernare. Ei vor fi primii la care vom apela, dar vom solicita pe domenii specifice si in functie de nevoi si alti colegi sau sustinatori. In oricare dintre situatii, o vom face transparent", a precizat copresedintele aliantei.Dacian Ciolos a subliniat ca toata credibilitatea politica a USR PLUS depinde, in aceste zile, de modul in care alianta abordeaza "responsabilitatea asezarii actului guvernamental si de administrare"."Asta tine de fiecare dintre noi, de felul in care vorbim cu cei de langa noi, de mesajul dat celorlalti parteneri de coalitie in plan local", a punctat Dacian Ciolos.