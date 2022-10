Ciolos: Nu s-a pus problema unui ministru de sacrificiu

Viitorul ministru al Agriculturii, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Realitatea TV, ca nu se considera un ministru de sacrificiu si ca, prin acceptarea propunerii de numire in functie, si-a asumat si o eventuala clauza de salvgardare.

"Nu cred ca s-a pus problema unui ministru de sacrificiu. Cand am acceptat functia, mi-am asumat si o eventuala clauza de salvgardare. Insa cred ca trebuie sa fie o asumare colectiva, astfel incat voi avea discutii cu colegii din minister pe aceasta tema", a declarat Ciolos.

In ceea ce priveste problema resurselor umane, Ciolos a spus ca exista angajati care "ar trebui sa-si puna problema cinstei si a competentei".

"Am solicitat (premierului Tariceanu-n.red) aceasta posibilitate de a adapta structura si oamenii potrivit obiectivelor pe care le am si principalul obiectiv este evitarea clauzei. Sunt oameni in minister si in teritoriu care trebuie sa-si puna problema cinstei si competentei", a mentionat Ciolos.

El a spus ca pentru realizarea obiectivelor propuse, "nu are nevoie de sprijin politic, ci de incredere".

Dacian Ciolos a declarat, vineri, pentru NewsIn, ca termenul impus de Comisie pentru remedierea deficientelor la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), respectiv de 9 noiembrie, poate fi respectat.

Presedintele Traian Basescu, a semnat, vineri, decretul de numirea a lui Dacian Ciolos ca ministru al agriculturii. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de ministru al Agriculturii de catre Dacian Ciolos va avea loc luni.

