Dacian Ciolos: Nu vom transforma in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa

"Vreau sa va asigur ca nu vom imparti si nu vom transforma in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa, in institutiile si structurile deconcentrate, in acele agentii care sunt conduse de directori generali care sunt functionari publici si trebuie numiti prin concurs. Vom clarifica si Guvernul va clarifica in perioada urmatoare separarea asta clara. Noi astazi nu am discutat, nu am impartit sinecuri, am discutat doar despre acele agentii si autoritati care au in fruntea lor demnitari si care trebuie numiti cu un mandat", a spus Ciolos.In ceea ce priveste portofoliile viitorilor vicepremieri, el a precizat ca acestea vor fi stabilite in momentul prezentarii structurii Executivului."Va exista o legatura intre continutul programului de guvernare, unde aliniem programele de guvernare ale celor trei partide, si ceea ce va face Guvernul la nivel de ministri , de secretari de stat si la nivelul acestor agentii conduse de demnitari. Vicepremierii, (portofoliile - n.r.) - vom stabili cand vom prezenta structura Guvernului, mai trebuie discutat in partide desemnarile de candidati de ministri pentru portofoliile negociate", a adaugat Dacian Ciolos.In context, copresedintele USR PLUS, Dan Barna , a afirmat ca obiectivul celor trei partide este sa existe un guvern pana la Craciun sau intre Craciun si Revelion.