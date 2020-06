Ciolos: PSD da dovada de ipocrizie cand cere demisia Guvernului. Grindeanu si Tudose fumau pe rupte in Palatul Victoria

Ziare.

"Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate si buna-cuviinta, Marcel Ciolacu, pentru cine nu stie presedinte al PSD, cere demisia Guvernului pentru ca prim-ministrul a fumat in Palatul Victoria. Ceea ce face PSD acum se cheama, in limbaj simplu, ipocrizie. Domnul Ciolacu putea sa dea dovada de demnitate si sa ceara o demisie si atunci cand biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in fumoar. Nu a facut-o. A mai avut doua astfel de ocazii cand Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, prim-ministri PSD, fumau pe rupte in Palatul Victoria. A ratat si aceste ocazii. Asa cum a ratat toate ocaziile de a demisiona sau de a se impotrivi liderilor PSD cand puneau Romania pe butuci. Dar ipocrizia te salveaza intotdeauna din a vedea ridicolul si lipsa de bun-simt din propria ograda", a scris Ciolos pe Facebook.El a adaugat ca este "momentul potrivit" pentru a-i provoca atat pe Marcel Ciolacu, cat si pe Ludovic Orban la o discutie despre ce au de gand sa faca cu "o sansa imensa pe care Uniunea Europeana a anuntat-o pentru Romania"."Ce programe au gandit pentru dezvoltarea tarii cu cele peste 70 de miliarde de euro care ar putea intra in Romania in urmatorii ani? Care sunt investitiile publice prioritare? Cum facem autostrazile cat mai rapid folosindu-ne de acesti bani? La cum evolueaza discursul public la noi parca vad ca unii sau altii isi inchipuie ca banii de la Uniunea Europeana le apartin si incep sa isi imagineze tot felul de aiureli in loc sa fie atenti si precisi cu proiectele de care Romania are nevoie ca de o gura de aer.Ce fel de economie vrem in tara noastra, daca tot vom reconstrui odata cu ceilalti europeni? (...) Daca au curaj si inteleg subiectul, ii provoc sa ne vedem saptamana viitoare la orice ora, in orice studio de televiziune sau radio, sa vorbim despre viitorul tarii in acest context. Discutia despre scrumiere si chefuri poate sa mai astepte", a adaugat Dacian Ciolos.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze "de indata" dupa publicarea fotografiei in care se vede cum a petrecut in sediul Guvernului impreuna cu unii ministri, adaugand ca acesta "nu mai are niciun fel de credibilitate in fata romanilor"."Daca am fi trait intr-o societate normala, cum era sloganul electoral al lui Iohannis, 'o Romanie normala', in seara asta am fi vorbit despre viitorul prim-ministru, cine va fi acela, ce majoritati se creeaza in Parlament", a spus Ciolacu, intr-un interviu acordat duminica seara postului Antena 3.