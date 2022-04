Ciolos spune ca avem o clasa politica veche, care nu vrea sa scoata Romania din saracie: E condusa de PSD. Si PNL se regaseste aici

Fostul premier si presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna Dacian Ciolos afirma ca in Romania avem o clasa politica veche care refuza sa vada ca tara s-a schimbat, liderul acestei clase fiind Partidul Social Democrat, insa aici se incadreaza si Partidul National Liberal.

Ciolos noteaza pe pagina sa de Facebook ca aceasta clasa politica veche profita de saracia tarii, preferand sa isi pastreze electoratul intr-o "captivitate a saraciei".

"Avem o clasa politica veche despre care stim ca s-a perindat pe la putere regulat, reusind sa faca aliante care mai de care mai ciudate si mai nepotrivite. Clasa politica la care fac referire nu poate iesi din aceasta logica, iar acesti oameni refuza sa vada ca Romania s-a schimbat, ca tot contextul european si international e diferit si incearca sa pastreze un mod de a face politica in mod defectuos.

Le convine captivitatea societatii la propriile lor obiective. Saracia nu ii deranjeaza. Ba, dimpotriva, ii avantajeaza. Liderul acestei clase politice invechite este PSD, care nu are nicio dorinta si nici stiinta sa scoata Romania din saracie. Cu cat are un bazin electoral mai sarac cu atat PSD-ului ii e mai usor sa le dea acestor oameni cate putin, cu taraita, pastrandu-i intr-o captivitate a saraciei.

Din pacate, o spun cu un mare regret, PNL se regaseste in aceasta zona a clasei politice vechi si refuza cu obstinatie sa se reformeze si sa vina alaturi de noi intr-un proiect de reformare profunda a societatii romanesti. Un proiect cu accent pe bunastare. Ei asteapta sa cada PSD natural si ei sa le ia locul. Experientele din 1996 cu CDR si cel din 2004 cu Alianta DA ne-au aratat ca nu functioneaza acest model", scrie Dacian Ciolos pe reteaua sociala.

Fostul premier mai scrie ca exista si partide care vor modernizarea Romaniei, clasa politica noua, iar in acest sens lauda USR, care "face o treaba excelenta la nivel organizatoric". De asemenea, el mai arata ca partidul sau lucreaza in prezent la un program politic, iar daca va fi ales, "Romania de peste cinci ani nu va mai fi cea de acum".

"Nu as mai vorbi despre Putere si Opozitie cat as spune despre clasa politica veche si una noua, in plina formare. Despre partide care vin din trecut si ne vor in trecut si despre partide noi care vor modernizarea Romaniei. Cu speranta si incredere.

In ceea ce priveste noua clasa politica, ea creste vertiginos si se dezvolta in concordanta cu viziunea viitoare a societatii. Poate nu asa de rapid cum ne-am dori, dar suntem pe drumul cel bun. USR face o treaba excelenta la nivel organizatoric si ma bucur sa vad ca exista energie multa si bine articulata. Avem si pe stanga un partid nou, Demos, de la care astept mult mai multe, pentru ca e nevoie sa existe si pe partea stanga o formatiune politica noua, cu un mesaj bine articulat.

Noi, la RO+, trecem printr-o perioada efervescenta: construim partidul si lucram la programul politic. Ne-am fundamentat principiile, ne-am facut toate calculele si va promit ca vom veni cu un set de masuri care, odata implementate, pot moderniza Romania. Daca vom reusi sa convingem electoratul ca stim ce avem de facut si ca suntem in stare sa punem in aplicare toate masurile, Romania de peste cinci ani nu va mai fi cea de acum. Nu veti mai recunoaste starea deplorabila din prezent. Suntem decisi sa oferim acestei tari soarta pe care o merita, sa restructuram profund statul si economia cu un accent total pe eradicarea saraciei si cresterea antreprenoriatului.

Lucram sub un stres enorm. Nu cel al castigarii alegerilor, ci cel de dupa, cand ne dorim sa aducem societatii romanesti o schimbare totala in bine", a conchis Ciolos.

