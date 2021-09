Dacian Cioloş, despre USR PLUS: „Nu cred că va fi vreodată un partid de lider” VIDEO

”USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicuşor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nu a fost nici partidul lui Dacian Cioloş. Şi nu cred că acest partid va fi vreodată un partid de lider sau dependent de un lider. Este partidul tuturor membrilor şi toţi membrii vor alege preşedintele USR PLUS prin vot universal online, care începe săptămâna viitoare”, a scris pe Facebook , Dacian Cioloş.Acesta şi-a exprimat speranţa că vor participa toţi cei cu drept de vot.”Sper ca toţi cei care au drept de vot să participe în număr cât mai mare şi să-l aleagă pe cel care cred ei că poate reprezenta mai bine organizaţia noastră în următorii ani pentru a deveni principala forţă politică din România”, a mai afirmat Cioloş.Într-un clip video care însoţeşte postarea, Coloş afirmă că nu crede în rolul mesianic al unui lider.”În rolul lui de a inspira şi de a da exemplu de bun-simţ, da, în asta cred. Haideţi să construim acest partid în care putem avea încredere unii în ceilalţi şi nu un partid în care ne batem unii cu ceilalţi pentru funcţii, pentru putere şi pentru a promova un om sau altul”, a mai afirmat Cioloş.Congresul USR PLUS este programat în 2 octombrie.