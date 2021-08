Cioloș, săgeți către premierul Cîțu: „Vaccinarea nu putem spune că merge bine. Este un proiect al Guvernului”

„Nu simt apetit pentru reforme la colegii de la PNL și UDMR”

”Da, sunt mulţumit de Ioana Mihăilă. Ioana Mihăilă pe mandatul pe care îl are, livrează, aţi văzut, nu ştiu cât s-a văzut, dar ea a început să organizeze concursuri la spitalele care sunt în subordinea Ministerului, are pregătite proiecte de investiţii, ştu că e o discuţie care a început şi cu Banca Europeană de Investiţii, care acord ă şi asistenţă tehnică statului român, Guvernului, ca să pregătească proiecte de investiţii. Ştiţi că a venit şi cu acea propunere de Agenţie care are exact obiectivul acesta de a pregăti investiţiile. Şi aici vorbesc de elemente din programulde guvernare care nu sunt strict legatede pandemie unde şi în pandemie vedeţi că Ioana Mihăilă e foarte prezentă, înclusiv pe campania de vaccinare, chiar dacă campania de vaccinare a fost asumată de la începutul guvern ării, de premierul Cîţu, cu echipa lui directă. Țin minte că am discutat atunci cu dânsul să o preia, din nou, Ministerul Sănătăţii şi s-a insistat să rămână”, a declarat Dacian Coloş, la Digi24, marţi seara.Cioloş a precizat că o discuţie în acest sens a avut loc imediat după instalarea actualului Guvern.”Discuţia a avut loc în prima lună după instalarea Guvernului. Premierul a insistat să coordoneze direct campania de vaccinare şi cu toate astea vedeţi că Ioana Mihăilă este implicată şi acolo”, a declarat Cioloş.Întrebat dacă este mulţumit de evoluţia campaniei de imunizare, Cioloş a declarat că aceasta nu merge bine.”Vaccinarea este un proiect al Guvernului, dar în cadrul Guvernului, nu ştiu care e percepţia publică, însă Ioana Mihăilă nu are direct instrumente de control asupra campaniei de vaccinare. E de notorietate asta, e în coordonarea directă a premierului, cu domnul Gheorghiţă care e subordonat direct premierului, însă Ministerul Sănătăţii dă tot concursul. Ioana Mihăilă îşi asumă direct responsabilitatea pe care o are şi deci şi din acest motiv şi din celelalte motive, eu sunt mulţumit. Vaccinarea nu putem spune că merge bine când suntem la 30 şi ceva la sută vaccinare. Au tot fost discuţii, colegii din Guvern şi-au exprimat punctele de vedere, important acum e să progresăm şi cu vaccinarea şi să avem elemente cât mai certe legat de toate formele de imunizare să ştim cum întâmpinăm acest nou val, valul patru provocat de această mutaţie Delta”, a declarat Cioloş.Întrebat, de asemenea, dacă suntem pregătiţi să întâmpinăm valul 4, co-preşedintele USR PLUS a declarat că este important ca medicii să explice care sunt beneficiile vaccinării, nu politicienii.”Ne pregătim, eu ştiu că Ioana Mihăilăia toate măsurile, cred că e important ca fiecare să ne facem propriile analize. Eu înţeleg că multă lume a avut semne de întrebare legat de vaccinare, a avut îngrijorări, cred că e important să clarificăm lucrurile astea, medicii să fie disponibili şi să explice lucrurile acestea. Nu cred că cu ameninţări rezolvăm prea multe, dar e important să fie personalul medical şi oamenii cu expertiză pentru că ei sunt mai credibili, nu politicienii”, a declarat Coloş.Dacian Cioloş a dezvăluit, de asemenea, că s-a imunizat împotriva COVID-19.”Da, eu m-am vaccinat şi am avut şi boala, după cum ştiţi”, a declarat Cioloş care a mai precizat că după ce a trecut prin boală a avut anumite simptome care s-au prelungit timp de mai multe săptămâni. Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat și că reformele n-au avansat așa cum și-ar fi dorit formațiunea sa și că nu simte “apetit la colegii din coaliție” pentru acestea . El a precizat că nu dă termene, însă că “dacă a trecut un an de zile și nu vedem reforme trebuie să ne punem întrebări ce a funcționat și mai ales ce n-a funcționat și să vedem dacă există într-adevăr la pertenerii noștri de guvernare un apetit de reforme”. Europarlamentarul totodată a spus că USR PLUS va face o analiză în toamnă privind performanțele propriilor miniștri.„E devreme să facem genul ăsta de evaluare pe ministere. Avem discuții, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni, cel puțin am discuții cu miniștri apropo de felul cum evoluează lucrurile. Cu siguranță, în toamnă o să ne facem propria noastră evaluare, și a miniștrilor noștri și a felului cum evoluează echipa pe care am trimis-o în Guvern. Va fi după congres Va trebui o evaluare în coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri.Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Mă refer la reforma administrației publice, o creștere a performanței prin depolitizare. Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor, mai ales la cele de conducere, claritate în evoluția profesională pentru cei care lucrează acolo, fără proptele politice sau sinecuri (...) fără lucrurile acestea n-avem cum să facem reforme eficiente.Cu pensiile speciale batem pasul pe loc. Nu simt apetit la colegii din coaliție să avansăm pe dosarele astea, mă refer la colegii din PNL și UDMR. Am tot insistat, din partea USR PLUS, să luăm în discuții. E un grup de lucru care s-a constituit cu colegi din Parlament și cu Ministerul Muncii. Am discutat zilele trecute cu colegi din acel grup și n-au avansat discuțiile. Nu prea au fost disponibili ceilalți colegi să se întâlnescă.Noi ne vom face temele și vom veni cu propria noastră analiză și propuneri concrete despre cum s-ar putea rezolva, dincolo de pensiile speciale ale primarilor, unde e nevoie pur și simplu de un vot în Parlament.Până acum au mai fost reacții din partea colegilor de coaliție, care spuneau că trebuie să analizăm cu mare atenție propunerile pe care le facem ca să nu ne trezim în situația în care o propunere legislativ ă e contestată la CCR La Secția Specială, ministrul Stelian Ion a făcut deja câteva propuneri. O să discutăm în perioada următoare aceste soluții sau altele. (...) Mutarea (Secției la Parchetul General – n.red.), existența ei, indiferent cum îi spune pe ușă, nu că nu ne mulțumește pe noi. E o concluzie, dacă ne uităm la toate analizele făcute de oameni cu competență, sunt argumente pentru desființare”, a afirmat Dacian Cioloș.