Comisia Europeana a blocat planul de redresare al Ungariei in urma scrisorii lui Dacian Ciolos

Commission suspends the approval of Orban's recovery plan. Good. @RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians - and not just Orban's cronies.



See the three guarantees we demanded of Orban. pic.twitter.com/gNXrCnUUze - Dacian Ciolos (@CiolosDacian) July 7, 2021

In urma cu o saptamana Dacian Ciolos trimitea o scrisoare Comisiei Europene in care cerea acest lucru."Comisia suspenda planul de redresare al lui Orban. Bun. Renew Europe a cerut acest lucru saptamana trecuta. De ce? Pentru ca azi nu avem vreo garantie ca banii vor merge la ungarii cinstiti si nu la prietenii lui Orban", a transmis Dacian Ciolos intr-un mesaj pe Twitter , la care a atasat trei cereri pentru guvernul ungar.Potrivit agentiei DPA, care citeaza surse de la Bruxelles, ca suspendarea evaluarii planului de redresare al Ungariei ar fi fost decisa din cauza ca nu sunt suficiente garantii pentru a evita abuzurile in utilizarea fondurilor, transmite ANSA. Vestea vine intr-un climat de mare raceala intre Bruxelles si Budapesta, dupa ce Ursula von der Leyen a atacat legea ungara anti-LGBT, noteaza ANSA.In urma cu o saptamana, pe 28 iunie, Dacian Ciolos a trimis o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen in care i-a cerut sa nu aprobe Mecanismul de Redresare si Rezilienta (MRR) al Ungariei pana ce guvernul condus de Viktor Orban nu va accepta anumite conditii.Deputatii romani din Renew Europe noteaza intr-un comunicat de presa ca Viktor Orban ar trebui sa fie de acord sa acorde Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) acces la lista beneficiarilor finali ai banilor din Mecanismul de redresare si rezilienta (MRR). In scrisoare se mai reclama faptul ca regimul Orban nu recunoaste competenta Parchetului European condus de catre Laura Codruta Kovesi Eurodeputatii mai amintesc Comisiei ca un sistem antifrauda eficient este un criteriu pentru a accesa fondurile de recuperare in temeiul regulamentului MRR si ii cer Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR -ul Ungariei pana ce guvernul maghiar nu indeplineste o serie de cerinte."Doamna presedinta, va indemnam sa nu aprobati planul lui Viktor Orban pana cand:1. Planul de recuperare maghiar nu acorda Oficiului European Antifrauda (OLAF) acces la lista tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor de recuperare si include, o obligatie legala de a o introduce in baza de date a UE a beneficiarilor, cunoscuta sub numele de Arachne.2. Planul maghiar nu include adoptarea unor legi care sa impuna ca persoane si entitati cu o istorie dovedita de neregulilor financiare grave sau de conflicte de interese descoperite de OLAF sa fie excluse de la primirea de fonduri si contracte RRF.(Acest lucru face ca solicitantii precum ginerele lui Viktor Orban, care primeste in continuare mari subventii UE, in ciuda istoricului sau de nereguli grave si conflicte de interese, ar fi impiedicati sa acceseze fonduri din Mecanismul de redresare si rezilienta).3. Planul maghiar nu se angajeaza, de asemenea, sa abroge sau sa revizuiasca legile interne care au fost identificate de Comisie ca impiedicand jurnalistii de investigatie si societatea civila sa acceseze informatiile publice", adauga liderul grupului Renew din Parlamentul European, se mai arata in scrisoare.Mecanismul de Redresare si Rezilienta al UE (MRR) este instrumentul fiscal in valoare de 672,5 miliarde EUR (312,5 miliarde EUR sub forma de granturi si 360 miliarde EUR sub forma de imprumuturi), conceput pentru a sprijini statele membre in realizarea reformelor si a investitiilor in prioritatile comune ale UE. MRR este cel mai mare instrument financiar inclus in instrumentul de redresare de 750 de miliarde EUR NextGenerationEU.