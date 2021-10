Cursa dintre Dan Barna și Dacian Cioloș pentru șefia USR PLUS pe muchie de cuțit. Cine conduce după 70% din voturi

Alegerile pentru șefia USR PLUS se află în etapa finală, iar vineri, 1 octombrie, la ora 20.00, reprezentanții partidului vor opri votul și vor anunța câștigătorul. După ce primul tur a fost câștigat de Dacian Cioloș, la o diferență mică de contracandidatul său Dan Barna, între cei doi au apărut tensiuni.

Joia trecută, 23 septembrie, Dacian Cioloș l-a depășit cu două procente pe Dan Barna în primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, deși inițial se credea că acesta din urmă are cele mai mari șanse.

Conform unor surse politice, până în prezent au votat aproximativ 32.000 de membri de partid din totalul de aproape 49.000. La primul tur au votat 32.815 persoane, adică 74,4% din totalul celor cu drept de vot. Potrivit surselor citate, până în prezent, Dacian Cioloș are un ușor avans în fața lui Barna însă există șanse ca situația să se răstoarne.

După ce liderul Renew Europe a câștigat primul tur al alegerilor, contracandidatul său Dan Barna a lansat un atac pe sub centură, spunând despre Cioloș într-o dezbatere de partid că este „om al sistemului”. Critici au venit apoi și din partea deputatului Emanuel Ungureanu, care l-a acuzat pe Cioloș că a umplut partidul de securiști.

Reacția lui Cioloș nu a întârziat să apară, iar pe un grup intern acesta a lansat o serie de acuzații la adresa modului în care se desfășoară turul al doilea al alegerilor interne. Totodată, europarlamentarul a subliniat că eticheta de „om al sistemului” i-a fost atribuită în trecut și de PSD sau PNL.

„Dan m-a definit azi `om al sistemului`. O etichetă pe care mi-au pus-o pesediștii, peneliștii sau oficii de propagandă ale lor de-a lungul timpului. Nu înțeleg cum a acceptat să îl numesc eu, om al sistemului, secretar de stat în 2016. Sau pe Cristi Ghinea ministru, pe Cătălin Drulă consilier de stat și așa mai departe. Au făcut atunci pact cu un om al sistemului?”, a ripostat Cioloș.

Lupta pe nehotărâți

Săptămâna trecută, cu câteva minute înainte să se anunțul rezultatul votului de la primul tur, senatorul Irinel Darău, cel care a obținut un scor de 10% (3.300 de voturi) a subliniat că indiferent de rezultat, în turul doi nu va susține pe niciunul dintre cei doi candidați. Acesta l-a acuzat apoi pe Dan Barna că a „atentat la democrație”, precizând că procedura internă de vot s-a dovedit „profund viciată”, în timp ce copreședinții nu au dat niciun semn că vor să o repare.

„În acest context, vreau să anunț chiar înainte de calcularea rezultatelor votului intern că nu voi susține niciun candidat în turul 2, dacă acesta va exista. Nu pot susține un candidat care atentează la democrație, după cum nu pot susține un candidat care se uită la această agresiune fără să facă nimic”, a relatat Darău.

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, Darău a revenit cu critici la adresa lui Dan Barna. „Nu văd un viitor cu Dan Barna președinte al partidului și eventual candidat la alegerile prezidențiale. (...) Dan Barna nu a obținut 50% și sunt mulțumit de acest lucru”, a relatat senatorul. Altfel spus, Darău a transmis voalat că îl preferă pe Dacian Cioloș la șefia partidului.

Noul președinte al USR PLUS va fi validat la congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo. În cadrul aceluiași eveniment, la care vor participa în jur de 150 de persoane, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroului Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.