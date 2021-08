Dacian Cioloș, despre alegerile din USR PLUS: „Încercăm să nu facem din asta un spectacol. Important să nu inflamăm spiritele”

"Şi noi în USR PLUS suntem într-o fază în care pregătim congresul, alegeri interne, însă încercăm să nu facem din asta un spectacol şi mai ales să nu afectăm bunul mers al lucrurilor şi din punct de vedere al Guvernului şi al statului, în general, dar e un moment important pentru noi, pentru că va fi primul congres al USR PLUS după fuziune. (...) Tocmai de asta v-am spus că va fi o competiţie internă şi noi nu vrem să amestecăm prezenţa noastră la guvernare cu competiţia internă. (...) E important să nu inflamăm spiritele până la punctul la care asta poate să aprindă incendii, care apoi sunt mai greu de stins, pentru că va trebui să guvern ăm în continuare. (...) Noi în competiţia noastră internă avem multe de discutat şi (...) sunt multe lucruri de aşezat, dar vom căuta să le ţinem în discuţiile interne. Evident ele vor fi publice, pentru că sunt discuţii care interesează şi publicul, dar vrem să evităm să amestecăm guvernarea în discuţiile noastre interne şi până acum cred că am reuşit să o facem", a spus Dacian Cioloş.Întrebat de presă dacă alegerile pentru şefia USR PLUS vor fi la fel ca cele din PNL, în care să apară informaţii despre dosare ale candidaţilor, Cioloş a precizat: "Din partea mea, în niciun caz, lucruri de genul acesta"."(...) Nu văd ce surprize ar putea să apară acum. Obiectivul meu, şi cu obiectivul acesta candidez la preşedinţia partidului, e să găsim formula şi să dezvoltăm cultura organizaţională prin care să învăţăm să fim mai incluzivi. Sunt diferite păreri, puncte de vedere, orientări, unele zic chiar tabere în partid , cu preocupări diverse, cred că leadership-ul partidului trebuie să asigure o platformă comună pentru toate orientările acestea, în jurul unor principii şi valori comune sau obiective comune pe care le avem şi nu abordarea de genul majoritatea îşi impune punctul de vedere minorităţii. (...) Eu spre asta mi-aş dori să orientăm discuţiile în partid, şi nu spre dosare, acestea sunt treburile instituţiilor", a spus Cioloş.