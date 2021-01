Dacian Ciolos anunta ca Laurentiu Cazan va fi retras de la conducerea Jandarmeriei Prahova: "Am avut o discutie cu ministrul Bode"

Dacian Ciolos a facut aceste declaratii dupa ce a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , despre situatia ofiterului de jandarmi."Am avut o discutie cu domnul Bode, pentru ca a aparut si in spatiul public, si colegi din USR PLUS au ridicat intrebari.Am avut o discutie cu domnul Bode si am fost de acord amandoi ca in urma a ceea ce s-a intamplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui sa aiba responsabilitati la comanda operativa, pentru ca modul in care s-a actionat atunci ridica probleme chiar si de etica profesionala", a declarat, pentru Mediafax , copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos."Am inteles ca domnul Bode va lua masuri pentru ca domnul Cazan sa nu mai aiba responsabilitati operative, ci doar administrative, deci sa nu mai aiba sub comanda oameni ca sa avem surprize de genul celor de pe 10 august. Foarte probabil va fi retras de la Prahova si va avea alte responsabilitati administrative.E greu sa mai ai incredere in felul in care a actionat un astfel de om. Domnul ministru Bode a fost de acord cu mine ca trebuie gasita o formula prin care domnul Cazan sa nu mai aiba sub comanda oameni cu actiune operativa", conchide Ciolos.Locotenent-colonelul Laurentiu Cazan a fost detasat la IJJ Prahova si imputernicit la sefia structurii pe o perioada de 6 luni, "pe o functie echivalenta cu cea detinuta in cadul Jandarmeriei Bucuresti". Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane privind aceasta imputernicire a fost semnat in data de 21 decembrie 2020.