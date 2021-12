Dacian Cioloș lansează noi atacuri la adresa PNL și PSD: „Florin Roman a plecat, dar în spatele lui sunt alți zece ca el”

Președintele USR Dacian Cioloș a lansat joi, 16 decembrie, noi atacuri la adresa PNL și PSD, precizând că „din cauza lor merge România în ritmul de un pas înainte doi înapoi”.

Cioloș a comentat și numirea lui Alexandru Stănescu la șefia ANRE.

„Ca agronom, mă bucur să văd că cineva care vine de la țară poate să facă față unei funcții importante, dar nu e cazul domnului Alexandru Stănescu, pe care Marcel Ciolacu l-a propus la ANRE cu argumentul că „a contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu au mai avut loc pe listele parlamentare”. O mare familie la care trebuie să vă gândiți de fiecare dată când veți plăti facturile la energie, pentru că fratele amicului politic al președintelui PSD, inginer mecanic de profesie, trebuie să aibă și el un post călduț pe undeva. Pe banii dumneavoastră, desigur”, relatează Cioloș pe Facebook.

Ads

Liderul USR a adăugat apoi că PSD și PNL „sunt în stare să scoată crucifixul și să arunce cu usturoi în oricine îi întreabă dacă nu le e rușine”. Totodată, îi acuză pe liberali că s-au opus reformei în justiție.

„Din cauza lor merge România în ritmul de un pas înainte doi înapoi, din cauza lor o reformă care ar fi trebuit făcută acum 15 ani nu e gata și nici nu are perspective clare de realizare, din cauza lor orice guvern normal care își propune să scoată România din marasm are nevoie de cel puțin un an pentru a curăța sistemul de rude și de pile incompetente, care nu fac decât să vă fure zi de zi, an de an. Florin Roman a plecat, dar în spatele lui sunt alți zece ca el, mai nerușinați și mai indiferenți”, a conchis Cioloș.

Ads