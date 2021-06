Dacian Ciolos se va "bate" cu Dan Barna la sefia USR PLUS. Anuntul candidaturii va fi facut peste cateva zile

Ciolos isi va anunta oficial candidatura zilele viitoare, sustin sursele citate.Congresul USR PLUS va avea loc pe data de 2 octombrie. Si liderul USR Dan Barna a anuntat ca va candida pentru sefia noii formatiuni USR PLUS.La inceputul acestei luni, Dacian Ciolos i-a propus lui Dan Barna sa nu candideze niciunul pentru sefia USR - PLUS.La randul sau, co-presedintele USR-PLUS Dan Barna a replicat ca este un proiect la care munceste de patru ani si ca are "foarte mare incredere in intelepciunea colegilor" sai de partid . "Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe", a declarat Dan Barna.