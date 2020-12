Dacian Ciolos cere sa se incheie cat mai repede "saga asta cu impartirea de functii" si solicita reformarea Programului de Rezilienta si Redresare, criticat de UE

"E nevoie de un nou inceput"

Liderul PLUS a adaugat ca acesta este inca un motiv in plus ca cele trei partide care vor sa formeze o coalitie de guvernare sa incheie cat mai repede "saga asta cu impartirea de functii" si sa discute serios despre programul de guvernare."Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care ar trebui sa aduca Romaniei cateva zeci de miliarde de euro pentru relansarea economiei si pentru a finanta reforme in sanatate si in educatie, de exemplu, nu poate fi un nou PNDL, ci trebuie sa contina reforme structurale. Sa putem finanta, in ciuda deficitului bugetar la care am ajuns in urma crizei provocate de PSD si a crizei pandemice, investitii, sa sustinem digitalizarea si, astfel, debirocratizarea administratiei publice", a scris Dacian Ciolos miercuri pe Facebook El a adaugat ca cei din Comisia Europeana au criticat PNRR propus de Cabinetul Orban si au spus ca nu prevede nicio reforma serioasa in domenii cum ar fi digitalizarea, educatia, protectia mediului si sustenabilitatea economica."Pentru a trece de la logicala o logica de utilizare eficienta a banului public, noi credem ca este nevoie de reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene, pentru a facilita absorbtia fondurilor europene si pentru a reduce birocratia asociata cu proiectele care implica bani de la Uniunea Europeana. Comisia Europeana a criticat planul trimis de Guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, sustinand ca PNRR nu prevede nicio reforma serioasa in domenii precum digitalizarea, protectia mediului, sustenabilitatea economica, educatia", a completat Ciolos.Acesta a mai spus ca "este un motiv in plus sa incheiem cat mai repede saga asta cu impartirea de functii si sa discutam serios programul de guvernare si cum finantam masurile si angajamentele prevazute acolo".Co-presedintele Aliantei USR -PLUS Dacian Ciolos a afirmat marti, referitor la "discutiile asupra numelui de premier ", ca mesajul USR PLUS este simplu: "am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania".Ministrul Finantelor Florin Citu i-a transmis liderului PNL Ludovic Orban ca nu se retrage "sub nicio forma" din cursa pentru functia de premier, au declarat surse liberale pentru News.ro. Citu a fost sustinut in partid de Robert Sighiartau, Rares Bogdan si Raluca Turcan Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca vrea sa obtina ori sefia Camerei Deputatilor, ori functia de premier. UDMR este dispusa sa-l sustina fie pe Ludovic Orban, fie pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru, declara surse politice pentru News.ro. Formatiunea maghiara considera ca PNL, partidul cu cele mai multe mandate in viitoarea coalitie de guvernare, are dreptul sa propuna premierul.Negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale au ajuns din nou la un blocaj la intrunirea de marti a liderilor PNL, USR-PLUS si UDMR, in conditiile in care Orban sustine ca trebuie sa respecte mandatul dat de partid, acela de a solicita postul de premier si pe cel de presedinte al Camerei Deputatilor pentru PNL. Orban a avansat propunerea ca el sa fie premier, iar USR PLUS a cerut timp de gandire. Discutiile vor fi reluate joi. Dan Barna a propus marti ca liderii PNL, USR-PLUS si UDMR sa fie vicepremieri, iar Catalin Drula de la USR sa preia sefia Camerei Deputatilor.Declaratia de presa a lui Barna a nemultumit atat UDMR, cat si PNL, in sensul in care ambele formatiuni i-au reprosat ca iesirile publice trebuie facute nu individual, ci dupa ce exista un concens intre toate cele trei parti implicate in negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.